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竹市鐵道藝術村《空隙　彭韋創作個展》 　翻轉視覺藝術觀看體驗

▲新竹市鐵道藝術村即日起至3/29辦理《空隙｜彭韋創作個展》。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市鐵道藝術村即日起至3/29辦理《空隙｜彭韋創作個展》。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至112年3月29日辦理《空隙｜彭韋創作個展Spaces Peng Wei Solo Exhibition》，展出新銳藝術家彭韋8組新作，帶領觀眾以全新視野觀看素描藝術，發掘繪畫欣賞的另一種可能性。

新竹市長高虹安表示，新竹市是年輕人聚集的城市，其城市文化與生活便利性吸引各地人才移入，也與周遭地區產生諸多交流，在藝文界亦是如此。鐵道藝術村做為藝術實驗場域，受惠於新竹市的青年活力，持續推動新形態的藝術展演，多年來成為年輕創作者重要據點之一，帶給市民新穎有趣的觀展、參展經驗，本次推出藝術家彭韋個展，翻轉觀者過去看展體驗，頗具意義。

新竹市文化局代理局長李欣耀指出，藝術家彭韋民國86年出生於苗栗，畢業於國立清華大學藝術與設計學系研究所，曾獲春之清華藝術卓越獎金獎、南瀛獎佳作，並入選屏東獎、宜蘭獎及台灣美術新貌獎等獎項，以優異的創作實力活躍於當代藝術領域中。

文化局表示，當代藝術創作型態多元，不再侷限於媒材與類別，藝術家彭韋選擇以「素描」作為創作語言，勾勒自身生活經驗、身體與行為，聚焦在創作者重複操作的過程，並轉化予觀者參與、啟動與觀者之視覺交流，與觀者建立連結並開放想像空間，打破過去以創作者中心的傳統思維，邀請民眾走入展覽，感受嶄新突破的視覺體驗。

新竹市鐵道藝術村營運單位智邦藝術基金會指出，本展藝術家彭韋透過個人身體勞動的軌跡，連結人們觀看藝術品的視覺經驗，並進行翻轉，聚焦於觀看本身折射的視覺反應與心理狀態，以及物體、空間之特性，與其產生互動之過程等進行提問。

智邦藝術基金會補充，過去素描被認為是附屬於繪畫之次要地位，而藝術家試圖透過素描之觀念，延伸對繪畫、立體、錄像及互動裝置等多元媒介，探究創作的形式語言如何轉換、傳達與接收，並以此塑造出一套精巧卻簡潔的美學機制，創作者透過創作在其中策動感官經驗，而觀者則在作品意義生成的過程中，藉由參與重新發掘觀看、創作的邊界與可能性。

藝術家彭韋表示，展名《空隙》是指創作者本人對於事件想像的好奇，於生活經驗下抽取日常碎片拼湊、撿拾。展覽一部份以風、太陽、光線等做為創作靈感，另一部分，透過身體勞動、白紙上的勞動痕跡、景觀窗的再製等，日常視覺經驗的已知與想像的未知於此交匯：關於空隙是什麼？如何被描述？在相異認同的氛圍中如何被詮釋？創作者想像在空間中的人們，其視線在看見與確認的來回中，簇擁著不同視覺經驗的相互對照與想像。

歡迎市民朋友蒞臨現場，體驗一場全然不同的當代視覺藝術饗宴。本展於新竹市鐵道藝術村大展場展出（新竹市東區花園街64號），展期即日起至112年3月29日，營業時間上午10:00至下午06:00（週一休館），免費入場。展出期間將辦理導覽與展覽座談會各一場，詳情請至「新竹市鐵道藝術村」臉書查詢或電洽03-5628933鐵道藝術村專線。

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