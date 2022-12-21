臺灣戰後第一代女畫家　鄭瓊娟畫作《氳》捐贈竹市典藏

▲新竹市副市長李世珍代表接受鄭老師的捐贈，並回贈感謝狀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(21)日辦理《鄭瓊娟–臺灣戰後第一代女畫家》新書發表會暨《氳》畫作捐贈儀式，新竹市副市長李世珍代表接受鄭老師的捐贈，並回贈感謝狀。她提到，《氳》這幅畫耗時2至3年繪製，由3幅100P的畫作所組成，市場價值逾750萬元，感謝鄭老師對臺灣現代美術史的貢獻，市府將秉持藝術推廣的使命感，以更多元的形式讓更多人認識鄭瓊娟老師的作品。

新竹市代理市長陳章賢表示，為爬梳新竹市百年來的藝術發展史，並向前輩藝術家致敬，新竹市文化局109年出版《融匯與傳承：清領到日治時期新竹美術史》、《竹光重現：戰後新竹美術發展》專書，並辦理「鄭瓊娟的峰迴路轉–臺灣戰後第一代現代藝術女畫家」展覽。透過鄭老師的生命歷程、各時期創作，凸顯現代藝術女畫家發展之難得，以及對新竹在地、台灣藝術史的重要地位。

「感謝鄭老師肯定市府的努力，慨然允諾捐贈畫作！」李世珍致詞時提到，鄭老師是台灣戰後第一代女畫家，今年高齡91歲，其獨特的生命經驗跟處世態度造就獨一無二的繪畫風格，讓觀者感受到熱力與平靜，令人十分敬佩。

鄭瓊娟女士家屬蔡長祐醫師致詞時提到，自小看鄭老師畫作長大，其婚後隨丈夫定居日本，因照顧家庭之故，一度中斷創作，70多歲重拾畫筆，創造無數經典畫作，鄭老師長時間對繪畫的研究，可說是藝術界的瑰寶。

五月畫會會長吳柳致詞時表示，五月畫會1957年成立，鄭老師是畫會的催生者，引領台灣藝術走向現代化並與世界接軌，在台灣藝術史上留下絢麗的篇章，66年來其堅守崗位、提攜後進，在此對鄭老師致上最高的敬意與謝意。

《鄭瓊娟–臺灣戰後第一代女畫家》作者白雪蘭致詞時表示，與鄭老師相識30多年，盼透過本書將鄭老師對生活的體悟、藝術的追求、向學的心境傳達給讀者。書名之所以強調「女性」，是想表達女性在當時將繪畫當作志業相當不易，其創作的原動力值得後輩學習。

文化局代理局長李欣耀表示，市府近年積極整理、推廣在地藝術史，除了出版《鄭瓊娟–臺灣戰後第一代女畫家》一書，也正進行陳進、何德來、李澤藩、鄭世璠等前輩藝術家專書之編輯，並逐年購置典藏前輩藝術家的作品，包含鄭瓊娟老師的作品《陽風下》。

「鄭老師將最得意的作品留在新竹，成就一段藝壇佳話！」文化局表示，《氳》這幅畫透過鄭老師筆下奔放的色彩，表現微觀與宏觀的宇宙和諧，轉化天地萬物的自然形象，流露自性的真誠、單純，予人鮮明的視覺印象，是鄭老師東方畫作系列主要作品之一。

文化局表示，鄭瓊娟老師出生於日治時期的菁英家庭，父親鄭國川為臺灣第一代西醫，母親李涼為孝子李錫金後裔，自小受良好教育薰陶，新竹女中畢業後考入師大美術系，師從朱德群、廖繼春、溥心畬等位老師，亦受李石樵等先輩影響，開啟了現代藝術之門。師大畢業次年，廖繼春推薦其與陳景容參加「五月畫會」第一次的展出，與郭東榮、劉國松、李芳枝、郭豫倫同為創展會員。

文化局提到，鄭老師60年代重拾畫筆，積極參與日本畫會，60歲在日本舉辦首次個展後，重返台灣畫壇，參加再起的「五月畫會」與「女畫家畫會」等。2003年鄭老師返回出生地新竹市揮灑畫筆，並轉向探討宇宙天體、大氣、陰陽、太極等東方思惟的主題。

「鄭老師在台灣現代美術史上具代表性與重要性！」文化局說明，2008年邀請鄭瓊娟老師辦理薪傳藝術家個展，台北市立美術館2013年30周年館慶活動，特別以台灣現當代藝術史為脈絡，策劃以台灣女性藝術家為主題的「台灣現當代女性藝術五部曲，1930–1983」，鄭老師被列為1960年代，以前衛藝術與現代繪畫為創作追求的四位畫家(鄭瓊娟、李芳枝、黃潤色、林燕)之首。

文化局表示，本書作者白雪蘭老師、攝影林中興老師，多次陪伴老師到日本住所，對老師瞭解甚深，書中文字與照片將老師的生平、畫作風格娓娓敘來，引人入勝。另外，介紹陳進、何德來、李澤藩、鄭世璠等前輩藝術家的《新竹藝術家叢書》也將於明年出版，透過系統性的介紹，讓新竹的莘莘學子認識前輩藝術家，感受「新竹美」、「新竹質」，讓藝文的養份向下扎根，請大家拭目以待。

今日記者會，立法委員鄭正鈐服務處主任、五月畫會理事長吳柳、五月畫會藝術家許賓香、新竹市文化局前局長張馨之、臺北榮總過敏免疫風濕科前主任蔡長祐、鄭瓊娟老師家屬、《鄭瓊娟－臺灣戰後第一代女畫家》作者白雪蘭及攝影林宗興、大觀視覺顧問有限公司代表、國立新竹生活美學館館長葉于正、新竹市心理衛生協會理事長陳貴鳳、新竹女中校長秘書蔡澤興、新竹市湖畔畫會理事長彭碧玲、新竹市書畫學會理事長李金柱、簡單藝術攝影團理事長林建宏、新竹市青溪新文藝學會理事長吳政達、薪傳藝術家古榮政、薪傳藝術家潘瑞美、鄭芳林賢伉儷、薪傳藝術家陳煥堂、薪傳藝術家趙明及新竹藝術家程振文等均到場共襄盛舉。