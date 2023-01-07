竹市玻工館「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」開展。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市玻璃工藝博物館即日起至112年4月30日止，展出「表面深度-穿越生活表象玻璃工藝展」，藉由「透明」特質，穿越物件表象，呈現玻璃的多樣性。新竹市長高虹安表示，本展邀請《La Vie》全媒體主編方敘潔擔任策展人，共規劃7大展區，展出逾40組展品，從生活面的實用玻璃，延伸至科學、工業用玻璃，以及藝術玻璃的創作領域，拉開大眾對玻璃應用認知的廣度。

高虹安表示，為了提升展覽品質，建立系統性及一致性的展覽論述，市府111年提出5年策展計畫，分年訂定策展主軸。其中「生存信仰」聚焦於近3年的疫情生活下，人類生活方式所產生的重大變化，並思考在後疫情時代的今日，人們該如何重新建立生存模式。

她說，為回應「生存信仰」策展主軸，本展有別於過往展覽大多展出玻璃工藝品，本次特別精選多位設計師的玻璃創作，除展現玻璃在生活上的應用之外，更期望藉由設計呈現玻璃的抽象意涵，思考生活、生存與生命的議題。

文化局代理局長李欣耀表示，本展覽是對既有感性與智識的鬆動與重構，從生活的實在、生存的虛妄，再到生命的實相，而玻璃的透明（transparency）特質，以一次又一次實質的穿越（traverse），層層進逼、環環相扣，表面自此才成為深度。

文化局表示，在A、B展區中，將從實用的玻璃器物一窺生活的實在，其中A區「玫瑰生活」展出的花器、咖啡組、杯盤等玻璃製品，呈現出「玻璃」處處滿足人類生活所需，溫存的玫瑰色生活看似輕盈卻也得來不易；B區「幻夢燈域」展出多盞國內外知名設計師玻璃燈具作品，其所帶來的明亮燈火，代表玻璃對人類的重大貢獻，也暗喻工業革命以來，人造盛世可能如幻夢般瀕臨危機。

文化局提到，C、D展區則選以科學儀器及推測設計作品展出，象徵理性智識的探究，以及感性溫存的節節消逝。C區「拓樸面」所展出的克萊因瓶，即是以玻璃嘗試製作實際上只存在於四維空間中的物品，展現物體沒有邊界，表面不會終結的穿越意象；D區「懸置之境」除展出科學玻璃儀器外，更透過推測設計師宮保睿用玻璃為實驗容器所創作之作品《貯物池》，勾勒出人類集體記憶與想像關係的世界。

文化局指出，E、F、G三區更進一步藉由「玻璃」進行對生命實相的探討，E區「無光風暴」展出的7件玻璃藝術作品，呈現人類面對未知之境時，因心靈與理智思考間的拉鋸、交互作用與震盪，所掀起的內在風暴。

為呼應黑洞的意象，F區「黑洞」設置在黑展間的最低處，時間及空間在此重疊，能量重新釋放，其中真真鑲嵌玻璃研究所「Relight+NOISE」錄像作品，將傳統花紋玻璃放上唱盤，以白噪音的閱讀方式，釋放超越表面、無具體形體卻真實存在的深邃音場。

G區「信仰之躍」展出多件具無垠空間感的抽象性玻璃藝術作品，原為神學宗教用詞的展區名意涵，在此則意指走出既有感性與知識的經驗基座，踏入無底之底的深處。

文化局補充，新竹市玻璃工藝博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時。週一及除夕休館。參觀票價為全票50元，優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、身心障礙者皆免費，歡迎踴躍參觀。相關訊息請上文化局官網(https://culture.hccg.gov.tw)查詢，洽詢專線03-5626091，或撥打1999為民服務專線。