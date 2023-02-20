影像外流案藍喊送紀律委員會　羅致政：不要政治操作

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

去年民進黨立委何志偉在立法院走廊棄置「陳時中砂畫」監視影像外流案調查出爐，證實管姓及羅姓立委辦公室曾調閱，國民黨立委要求應將外流者移送紀律委員會。對此，民進黨立委羅致政20日回應，他是請辦公室同仁前往觀看，而且同仁被要求不能側錄，所以沒有外流問題，不要無限上綱、政治操作。

針對國民黨團今天上午舉行「民進黨派系大亂鬥——陳宗彥事件、立法院影片外流」記者會，質疑立院監視畫面流出到政論節目，此事攸關國會尊嚴，流出畫面的民進黨委員必須送交紀律委員會議處。

對此，羅致政今天受訪說，他的辦公室在中興大樓5樓，與何志偉辦公室在同一個樓層，而在不該放砂畫跟垃圾的公共區域，發生這樣的事件，是否會引起其他公安問題，他當然有權利去了解事實真相。

羅致政說，這一切照程序調閲，而他本人沒有去看影片，而是請辦公室的同仁前往觀看後，再跟自己回報內容，而且同仁被要求不能側錄，所以也沒有影片外流的問題。

羅致政表示，調閱立法院公共區域的監視器畫面，有其相關規定，更何況國民黨自己也曾經調閲院區內的監視器內容，請國民黨不要無限上綱、政治操作，「試問，如果今天被放在地上的砂畫是台北市長蔣萬安的畫作，國民黨團會不會去調畫面了解狀況？」