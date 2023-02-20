誰抄誰？柯建銘酸時力跟抄　邱顯智：我是余正煌很無奈

▲民進黨立法院黨團總召出席協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃20日召集朝野協商，討論攸關普發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。時代力量黨團總召邱顯智會中稱，民進黨團修正動議納入減輕就學貸款部分，有參酌時力的意見給予肯定；民進黨團總召柯建銘反嗆說「是你抄我們的框架」，邱反唇相譏說「我先寫的怎麼抄你？這跟余正煌、林智堅不是一樣嗎？」還說「我是余正煌，我很無奈嘛！」

游錫堃今天下午主持朝野協商，各黨團分別針對立法提出修正動議。邱顯智席間說，時力黨團的基本態度是，看到值得稱讚的就會稱讚，該批判就批判，民進黨團修正動議後來有加入減輕就學貸負擔部分，願意接受時代力量的意見，這部分願意肯定民進黨團，「最後長的一樣，是有參酌我們的意見，給予大大的正面肯定」。

不過，柯建銘聞言立刻反駁說，「是你抄我們的框架（指時代力量黨團版本與行政院版架構一致）」；邱顯智不甘示弱回嘴反問，先寫的要怎麼去抄民進黨？這跟余正煌、林智堅有什麼兩樣，明明就是自己先寫的，卻被稱是抄襲「我是余正煌，我很無奈嘛！」

而國民黨團總召曾銘宗聽到柯建銘、邱顯智會中「鬥嘴鼓」唇槍舌戰，突然接話說，「你（邱顯智）是余正煌，他（柯建銘）是林智堅？鼓掌通過」。最後柯建銘強調，「不要扯到那邊去」，才結束這段口角。

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）