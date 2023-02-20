美眾議員康納：訪台行無意挑釁中國　盼促進台海和平

▲美國聯邦眾議員康納今天訪問立法院。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

美國民主黨聯邦眾議員康納（Ro Khanna, D-CA）20日訪問立法院時表示，訪問台灣無意挑釁中國大陸，且符合美國總統拜登（Joe Biden）的外交政策，台灣非常重要，希望能夠加強與台灣的關係，促進台海和平。

立法院長游錫堃今天上午款宴康納、聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales, R-TX）、歐清傑（Jake Auchincloss, D-MA）及傑克森（Jonathan Jackson, D-IL）一行。

康納致詞時表示，今早非常榮幸能與台積電創辦人張忠謀見面，他本人來自矽谷，非常了解美台經貿關係的重要性，希望未來持續增加彼此在製造業、創新等各方面的合作，造福台灣、美國、全世界。

康納談及，期待此行能夠與台灣立法院各黨的委員進行坦率溝通，加強未來台美經貿、政治等各方面的合作，此行符合拜登對中特別委員會及外交政策，「並無意挑釁中國大陸，希望能夠加強與台灣的關係，因為台灣還是非常重要」，盼致力促進台海和平。

另一方面，游錫堃致詞時談及，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅日前在「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference，MSC）稱「台灣自古就是中國的一部分，台灣從來就不是獨立國家」的言論嚴重悖離事實，根據1952年4月28日生效的《舊金山和約》（Treaty of Peace with Japan），台灣、澎湖不屬於中國，台灣從未被中華人民共和國統治過，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國互不隸屬是鐵錚錚的事實。

游錫堃直指，中國罔顧歷史事實，對外妄稱擁有台灣主權，軍機軍艦日日侵逼，亟欲併吞台灣，不但破壞印太地區穩定，也對國際和平帶來威脅，而台灣不但是亞洲與華文圈的民主堡壘，更是催化中國內部改革開放的民主燈塔，呼籲國際所有重視民主自由的國家，共同給台灣更多的關注與支持。