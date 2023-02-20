「小芸沒被約談」　郭正亮爆陳宗彥案內幕：不寒而慄

▲前行政院長發言人陳宗彥。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席賴清德子弟兵、前行政院發言人陳宗彥因遭控接受性招待辭官，而曝光的通訊對話內容中，陳宗彥更直接問「小芸有空嗎？」引來各界關注。前立委郭正亮透露，這是11年前的案外案，陳宗彥沒有被約談，「小芸聽說也沒」，但其他很多女生都有被約，表示這案子有查到一定程度，竟然有人把他記住到現在，「不寒而慄」。

郭正亮在《大新聞大爆卦》說，陳宗彥這件事，竟然有人把他記住，11年後把監聽譯文拿出來，這很費工夫，所以這一定是有某種報復心，而且是衝著賴清德，因為陳宗彥2018年6月就進了行政院，紅起來是在防疫中心，如果是針對陳宗彥，那時候就應該爆料。

郭正亮說，大家都知道賴清德在行政院有兩個人，其中一個就是陳宗彥，他當發言人，比較多時間可以做有的沒的，幫忙賴清德，如今11年前的東西現在才爆料，就是當時有人賭賴清德會往上走，他那時候是明星市長，就有人想說留著看以後怎麼用，一定是這個心態。

面對性醜聞，陳宗彥17日遭爆料後馬上開記者會痛斥這是未經查證的報導，是對他人格的抹滅，但晚間他以新內閣甫成立，不該因個人所涉過去事件而受到影響，因此向陳建仁提出辭呈。而陳建仁也隨即指派政務委員羅秉成回鍋暫代發言人一職。