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網路神秘富翁男指使！18歲女為2.7億元射殺閨蜜　冷血拍攝殺人片

神秘富翁男指使殺人！18歲女為「2.7億元」槍殺閨蜜　還拍下影片。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子布雷默（左）受席爾米勒（右）指使，犯下殺人罪行。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加22歲女子布雷默(Denali Brehmer)因為在網路上受到金錢誘惑，竟然接受一名陌生人的指令，為了美元900萬元（約台幣2.7億元）殺害閨蜜霍夫曼(Cynthia Hoffman)，結果發現自己遭到詐騙，被控一級謀殺罪。

這起離奇事件2019年6月發生在安克雷奇市(Anchorage)，當時18歲的布雷默，在網路上結識一名自稱是百萬富翁的男網友泰勒(Tyler)，對方表示願意出錢，要她去殺害閨蜜霍夫曼，事成就可以獲得美元900萬元的酬勞。

在金錢利誘下，布雷默和2名同夥麥金托許(Kayden McIntosh)、利蘭(Caleb Leyland)一起策畫殺人計畫，以登山旅行為由，成功誘騙霍夫曼到山上後，用膠帶封住受害者的嘴巴和手腳，從後腦勺開槍射殺，後來把屍體丟棄在附近河中。

布雷默犯案時還拍下行凶過程，並將影片傳送給泰勒以為能獲得報酬，後來才發現自己遭到詐騙，自稱是百萬富翁的泰勒，其實是居住在印第安納州當時21歲的男子席爾米勒(Darin Schilmiller)。

警方調查發現，布雷默在席爾米勒的教唆下，不但犯下殺人罪行，還應要求性侵孩童。本案近來開庭，布雷默已對被指控的一級謀殺罪認罪，若是罪成將可能被判處30年至99年刑期。席爾米勒也因為5項謀殺罪被起訴，一同參與案件的麥金托許與利蘭也被控4項謀殺罪，目前3人均不認罪，案件仍在審判中。

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