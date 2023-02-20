印第安納州參議會決議　支持台美簽貿易協定

▲美國近年更加正視對台經貿與稱呼的重要性。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

美國印第安納州參議會日前通過友台決議，敦促當地企業以正確方式稱呼台灣，支持台美簽署貿易協定、強化經貿夥伴關係，並鼓勵台灣有意義參與國際組織。

決議案由印州議會「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）共同主席福特（Jon Ford）及州參議員楊恩（R. Michael Young）共同提出，旨在重申印州致力深化與台灣43年來的姊妹州關係、支持美國國會1979年通過的台灣關係法，16日獲無異議通過。

決議敦促印州所有企業直接使用「台灣」，避免因外來壓力而以不當稱呼矮化台灣。這是印州參議會連續第2年將此內容納入友台決議。

決議提到，台美關係堅實、經貿往來密切，締結貿易協定有助強化雙邊關係。有鑑於此，印州參議會鼓勵台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）、避免雙重課稅協定（ADTA），支持將台灣納入美國發起的印太經濟架構（IPEF），提升印州與台灣的經貿夥伴關係。

此外，印州參議會持續支持台灣有意義參與攸關人民衛生、安全及福祉的國際組織，支持台灣對國際社會做出更多貢獻的志向。

駐芝加哥辦事處長姜森透過新聞稿歡迎印州參議會通過這份決議，感謝州議會「友台連線」堅定支持台美關係。

姜森說，印州是台灣重要的經貿夥伴，雙方在農業、製造業、高科技供應鏈的合作日益密切。決議案獲印州參議會一致通過，顯示作為美國製造業重鎮的中西部各州對台美洽簽BTA都有高度興趣。

至於決議敦促印州企業以正確方式稱呼台灣、避免矮化，姜森表示，這不僅是對台灣人民的尊重，也符合美國與台灣交往的一貫立場；台灣關係法與對台六項保證是美方政策重要元素，對維持台海和平穩定具有關鍵影響。