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恐怖寄生蟲侵入　醫從14歲男腦內取出拳頭大「罕見囊腫」奇蹟救命

▲手術 開刀 手術房 示意圖

▲少年腦內發現寄生蟲所造成的囊腫。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度一名14歲少年因為頭痛與嘔吐就醫，沒想到醫生檢查發現他因為寄生蟲侵入腦部，導致腦中有一個超巨大囊腫，大小約和一個拳頭一樣大，驚人畫面把醫生也嚇了一跳，幸好進行手術後成功切除，奇蹟救回一命。

這起案例被刊登在《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)上，這名14歲少年因為頭痛嘔吐長達一個月，就醫發現罹患包蟲病（Echinococcosis，又稱為棘球蚴病），是一種因為寄生蟲所引起的感染病症，懷疑在農場工作的他，可能曾接觸過受感染的牲畜或狗的糞便。

世界衛生組織指出，全世界約有100多萬人感染包蟲病，其特徵是寄生蟲進入人體後，在體內會出現一個或多個囊腫，最常出現在肝臟或肺部中，如不趕緊切除，有可能會因此喪命。

從圖片中可看到，醫生在少年腦部中發現巨大囊腫，尺寸幾乎和一個拳頭一樣大，醫生表示，其實寄生蟲侵入腦部的情況十分罕見，只有不到2%的機率，且手術過程中也要特別小心不能讓囊腫破裂，否則有可能會危及少年生命。幸好少年最後手術十分順利，休養2周後已經出院回家。

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關鍵字：

寄生蟲囊腫包蟲病Echinococcosis印度

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