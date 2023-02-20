終於找到！美軍二戰潛艦「青花魚號」失蹤近80年　曾擊沉日本航母

▲美國海軍二戰失蹤潛艦「青花魚號」被尋獲。（圖／翻攝美國海軍歷史與遺產司令部）



記者吳美依／綜合外電報導

美國海軍證實，二戰時期失蹤潛艦「青花魚號」（USS Albacore Museum）殘骸被尋獲，由東京大學研究團隊在北海道海岸發現。這艘潛艦擊沉至少10艘敵方船艇，包括日本航空母艦大鳳號，被視為二戰最出色的美軍戰鬥潛艇之一。

▲「青花魚號」水下殘骸。（圖／翻攝美國海軍歷史與遺產司令部）



Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug — U.S. Naval History (@USNHistory) February 16, 2023

CNN、NPR等外媒報導，東京大學教授蒲環（Ura Tamaki）率領團隊展開調查，2022年5月發現疑似殘骸後，利用遠端遙控攝影器材蒐集水下影像。美國海軍歷史與遺產司令部（NHHC）歷經數個月研究，確認了「青花魚號」最後一次下水前接受的獨特修繕痕跡，終於在本周正式宣布尋獲。

▲東京大學團隊的調查海域。（圖／翻攝academist-cf.com）

美國海軍表示，這艘「青花魚號」1942年6月1日服役，迅速獲得9枚服役星章及4次總統單位表彰，它最後一次出任務時載著85人，卻沒有按計畫時程返回，此後消失將近80年，一直被認為永遠找不到了，僅推測可能於1944年11月7日在北海道海岸被水雷擊中。

美國海軍歷史與遺產司令部主任、退役海軍少將考克斯（Samuel J. Cox）感謝東京大學的努力。該機構也聲明，「最重要的是，殘骸重現了水手們最後的安息之地」，他們為了保衛國家奉獻生命，因此殘骸遺跡應被視為烈士陵園，受到各方尊重及美國法律保護。

現年78歲的小鮑爾（William Bower II）表示，其父親是「青花魚號」工程師，由於他在潛艇沉沒的2個月後才出生，因此只能透過照片及親友口中的故事認識爸爸。小鮑爾受訪時難掩激動，「我知道他在日本外海的某個地方失蹤了，但實際知道潛艇殘骸的位置，更有意義。對我而言，這是讓他的人生更好完結的重要一步。」