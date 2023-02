28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「肉體交流」超滿足：愛到要爆炸

▲男子發現自己愛上氣球,甚至愛到要結婚。(圖/示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

記者李振慧/綜合報導

印度28歲男子馬宗達(Aakash Majumdar)對外宣稱他只會對沒有生命的物品有感情,目前熱戀的對象竟然是氣球,不但每天晚上一起同床共枕,甚至還發生肉體關係,但由於氣球非常脆弱,所以相處時需要格外注意,以免一個不小心害「愛人」爆炸。

來自印度孟買的馬宗達表示,自己是一名戀物癖者,只會對無生命的物品產生感情,後來發現自己格外被氣球吸引,「我喜歡氣球的存在與溫暖,也會和我的氣球們發生親密交流,每天早上起來,我都會和氣球說早安,睡覺時也會一起睡」。

