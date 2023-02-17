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28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「肉體交流」超滿足：愛到要爆炸

▲▼韓網「氣球測驗」測出你愛情失敗原因 。（圖／Unsplash）

▲男子發現自己愛上氣球，甚至愛到要結婚。（圖／示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李振慧／綜合報導

印度28歲男子馬宗達(Aakash Majumdar)對外宣稱他只會對沒有生命的物品有感情，目前熱戀的對象竟然是氣球，不但每天晚上一起同床共枕，甚至還發生肉體關係，但由於氣球非常脆弱，所以相處時需要格外注意，以免一個不小心害「愛人」爆炸。

來自印度孟買的馬宗達表示，自己是一名戀物癖者，只會對無生命的物品產生感情，後來發現自己格外被氣球吸引，「我喜歡氣球的存在與溫暖，也會和我的氣球們發生親密交流，每天早上起來，我都會和氣球說早安，睡覺時也會一起睡」。

馬宗達表示，他覺得氣球就是自己的靈魂伴侶，每天除了會和它們交談，還會帶著一起上街購物，「氣球也應該擁有自由，去看看這個世界的機會，所以我無論去哪裡都會帶著它們」。

隨著對氣球的愛意愈來愈深，馬宗達甚至動了想婚念頭，於2021年向氣球求婚，「自從我坦承對於氣球的愛，讓我的生活變得更美好了」，不過由於氣球十分脆弱，有時候不小心仍會讓「愛人」爆炸，讓他傷心哭了好幾天，甚至還舉辦喪禮，把失去的氣球埋葬在土中。

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