畫面曝光！突然被變態男撲倒　健身妹「狂揮拳搏鬥」驚險逃性侵

▲女子在健身房對戰性侵男。（圖／翻攝自Facebook）
記者李振慧／綜合報導
美國佛州24歲女子阿爾瑪(Nashali Alma)在公寓大樓健身房運動時，突然遭一名男子飛撲上來。監視器拍到，男子不但熊抱她，還把人壓在地上意圖性侵，幸好平時有在健身的她一直頑強抵抗，最後成功掙脫狼爪獲救，驚險畫面在網路上瘋傳。
事件上月22日發生在佛州坦帕市的Inwood Park公寓大樓，24歲女子阿爾瑪在健身房時，差點遭25歲男子澤維爾(Xavier Thomas-Jones)性侵。阿爾瑪表示，當時她注意到澤維爾出現在門口，以為對方只是想要來健身的人，所以前去幫忙開門，沒想到健身一半時，對方突然靠近她。
A woman shares her experience after fighting off a man who physically assaulted her in her apartment complex's gym.— HCSO (@HCSOSheriff) February 15, 2023
Nashali Alma wanted to speak out about her experience to encourage other women who've dealt with similar incidents to speak out. pic.twitter.com/hyTeO3quRA
從警方公布的影片中可看到，澤維爾靠近後，試圖抓住阿爾瑪的腰，阿爾瑪立即把人推開，但仍一直被澤維爾糾纏，澤維爾後來緊緊熊抱住阿爾瑪，並且把人壓在地上，意圖進行性侵。
阿爾瑪後來成功逃脫，趕緊撥打電話報警，警方很快就將試圖闖進另外一名女子公寓的澤維爾逮捕。澤維爾坦承，因為他覺得阿爾瑪很漂亮，所以想發生性關係，被控性侵犯、非法監禁、入室竊盜、綁架等罪拘留中。
阿爾瑪受訪表示，當她被澤維爾抓住時，她先用手機重砸對方的頭，又拔對方鬍子，不停出拳反擊，「我只是不停地打、不停地動」，最後成功讓澤維爾鬆手。
阿爾瑪表示，「其實當時我並不害怕，我平時有在健身，在我看來他的體格和我差不多，當他抓住我時，我知道我有足夠的力量可以戰鬥，我絕對不會讓那個男人贏」，希望她的故事能鼓勵其他女子，若是遇到類似事件不要輕易放棄，要勇敢為自己戰鬥。
讀者迴響