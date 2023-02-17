畫面曝光！突然被變態男撲倒　健身妹「狂揮拳搏鬥」驚險逃性侵

▲女子在健身房對戰性侵男。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州24歲女子阿爾瑪(Nashali Alma)在公寓大樓健身房運動時，突然遭一名男子飛撲上來。監視器拍到，男子不但熊抱她，還把人壓在地上意圖性侵，幸好平時有在健身的她一直頑強抵抗，最後成功掙脫狼爪獲救，驚險畫面在網路上瘋傳。

事件上月22日發生在佛州坦帕市的Inwood Park公寓大樓，24歲女子阿爾瑪在健身房時，差點遭25歲男子澤維爾(Xavier Thomas-Jones)性侵。阿爾瑪表示，當時她注意到澤維爾出現在門口，以為對方只是想要來健身的人，所以前去幫忙開門，沒想到健身一半時，對方突然靠近她。

A woman shares her experience after fighting off a man who physically assaulted her in her apartment complex's gym.



Nashali Alma wanted to speak out about her experience to encourage other women who've dealt with similar incidents to speak out. pic.twitter.com/hyTeO3quRA — HCSO (@HCSOSheriff) February 15, 2023

從警方公布的影片中可看到，澤維爾靠近後，試圖抓住阿爾瑪的腰，阿爾瑪立即把人推開，但仍一直被澤維爾糾纏，澤維爾後來緊緊熊抱住阿爾瑪，並且把人壓在地上，意圖進行性侵。

阿爾瑪後來成功逃脫，趕緊撥打電話報警，警方很快就將試圖闖進另外一名女子公寓的澤維爾逮捕。澤維爾坦承，因為他覺得阿爾瑪很漂亮，所以想發生性關係，被控性侵犯、非法監禁、入室竊盜、綁架等罪拘留中。

阿爾瑪受訪表示，當她被澤維爾抓住時，她先用手機重砸對方的頭，又拔對方鬍子，不停出拳反擊，「我只是不停地打、不停地動」，最後成功讓澤維爾鬆手。

阿爾瑪表示，「其實當時我並不害怕，我平時有在健身，在我看來他的體格和我差不多，當他抓住我時，我知道我有足夠的力量可以戰鬥，我絕對不會讓那個男人贏」，希望她的故事能鼓勵其他女子，若是遇到類似事件不要輕易放棄，要勇敢為自己戰鬥。