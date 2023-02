畫面曝光！突然被變態男撲倒　健身妹「狂揮拳搏鬥」驚險逃性侵

▲女子在健身房對戰性侵男。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州24歲女子阿爾瑪(Nashali Alma)在公寓大樓健身房運動時,突然遭一名男子飛撲上來。監視器拍到,男子不但熊抱她,還把人壓在地上意圖性侵,幸好平時有在健身的她一直頑強抵抗,最後成功掙脫狼爪獲救,驚險畫面在網路上瘋傳。

事件上月22日發生在佛州坦帕市的Inwood Park公寓大樓,24歲女子阿爾瑪在健身房時,差點遭25歲男子澤維爾(Xavier Thomas-Jones)性侵。阿爾瑪表示,當時她注意到澤維爾出現在門口,以為對方只是想要來健身的人,所以前去幫忙開門,沒想到健身一半時,對方突然靠近她。

A woman shares her experience after fighting off a man who physically assaulted her in her apartment complex's gym.



Nashali Alma wanted to speak out about her experience to encourage other women who've dealt with similar incidents to speak out. pic.twitter.com/hyTeO3quRA