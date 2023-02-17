跑步機扭傷腿！11歲男童突然出現「詭異紫斑」　食肉菌感染身亡

▲男童沒想到因為腿傷，導致食肉菌感染。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州11歲男童布朗(Jesse Brown)使用跑步機時不小心扭傷腳踝，家人原本不以為意，沒想到幾天後整條腿都佈滿紫紅色斑點，送醫發現因為A型鏈球菌感染(Group A streptococcal infection)演變成食肉菌，導致大腦腫脹最後不幸身亡。

布朗的堂姊梅根(Megan Brown)表示，布朗使用跑步機時不小心弄傷了腿，除了腳踝扭傷，腿上還有一些刮傷，然而第一時間卻沒有特別處理，結果幾天後突然出現異狀，被緊急送去急診室。

梅根表示，布朗的腿出現許多紫紅色斑點，看起來就像是布滿瘀傷，「他的手臂和腿摸起來是冷的，可是身體非常非常熱」，送醫發現因為A型鏈球菌感染，導致傷口潰爛演變成食肉菌，搶救後仍不幸身亡。

Florida Boy, 11, Dies from a Flesh-Eating Infection After Twisting Ankle on Treadmill https://t.co/XdWJio52dS — People (@people) February 17, 2023

家人傷心表示，布朗是爸媽努力了10年，好不容易才盼到的「奇蹟寶寶」，沒想到只因為小傷口沒有處理，幾天後就迅速被奪去性命。學校得知布朗不幸逝世的消息，也以他的名義創立基金會，期盼大眾幫忙捐款支持這家人。

馬里蘭州大學傳染病專家克羅斯(Alan Cross)表示，鏈球菌可引起非常迅速的感染，建議當發現身上有傷口時，一定要正確清潔傷口，後續也要持續觀察情況，才能及早發現異狀，接受治療。