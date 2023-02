跑步機扭傷腿！11歲男童突然出現「詭異紫斑」　食肉菌感染身亡

▲男童沒想到因為腿傷,導致食肉菌感染。(圖/示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州11歲男童布朗(Jesse Brown)使用跑步機時不小心扭傷腳踝,家人原本不以為意,沒想到幾天後整條腿都佈滿紫紅色斑點,送醫發現因為A型鏈球菌感染(Group A streptococcal infection)演變成食肉菌,導致大腦腫脹最後不幸身亡。

布朗的堂姊梅根(Megan Brown)表示,布朗使用跑步機時不小心弄傷了腿,除了腳踝扭傷,腿上還有一些刮傷,然而第一時間卻沒有特別處理,結果幾天後突然出現異狀,被緊急送去急診室。

梅根表示,布朗的腿出現許多紫紅色斑點,看起來就像是布滿瘀傷,「他的手臂和腿摸起來是冷的,可是身體非常非常熱」,送醫發現因為A型鏈球菌感染,導致傷口潰爛演變成食肉菌,搶救後仍不幸身亡。

Florida Boy, 11, Dies from a Flesh-Eating Infection After Twisting Ankle on Treadmill https://t.co/XdWJio52dS