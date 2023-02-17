　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跑步機扭傷腿！11歲男童突然出現「詭異紫斑」　食肉菌感染身亡

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲男童沒想到因為腿傷，導致食肉菌感染。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州11歲男童布朗(Jesse Brown)使用跑步機時不小心扭傷腳踝，家人原本不以為意，沒想到幾天後整條腿都佈滿紫紅色斑點，送醫發現因為A型鏈球菌感染(Group A streptococcal infection)演變成食肉菌，導致大腦腫脹最後不幸身亡。

布朗的堂姊梅根(Megan Brown)表示，布朗使用跑步機時不小心弄傷了腿，除了腳踝扭傷，腿上還有一些刮傷，然而第一時間卻沒有特別處理，結果幾天後突然出現異狀，被緊急送去急診室。

梅根表示，布朗的腿出現許多紫紅色斑點，看起來就像是布滿瘀傷，「他的手臂和腿摸起來是冷的，可是身體非常非常熱」，送醫發現因為A型鏈球菌感染，導致傷口潰爛演變成食肉菌，搶救後仍不幸身亡。

家人傷心表示，布朗是爸媽努力了10年，好不容易才盼到的「奇蹟寶寶」，沒想到只因為小傷口沒有處理，幾天後就迅速被奪去性命。學校得知布朗不幸逝世的消息，也以他的名義創立基金會，期盼大眾幫忙捐款支持這家人。

馬里蘭州大學傳染病專家克羅斯(Alan Cross)表示，鏈球菌可引起非常迅速的感染，建議當發現身上有傷口時，一定要正確清潔傷口，後續也要持續觀察情況，才能及早發現異狀，接受治療。

ET快訊
竹聯幫和堂辦50桌宴客！　200警力戒護
又有「2私校」撐不住！　教部：2年未改善就關校
快訊／遭爆常態性召妓！　陳宗彥回應了
5張中1600元！他曬「超商1元發票」被嗆檢舉　全場臉腫了
北市違停女超狠！　被開單「一巴掌打傷警」
快訊／陳宗彥被爆「疑常態性召妓」！　她怒：應宣布下台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖寄生蟲侵入　醫從14歲男腦內取出拳頭大「罕見囊腫」奇蹟救命

畫面曝光！突然被變態男撲倒　健身妹「狂揮拳搏鬥」驚險逃性侵

二寶媽離婚惹怒家人！被兄弟割喉「名譽殺人」　屍體塞行李箱丟棄

不甘被夫指控外遇！女狠殺親生骨肉　鄰居見「嬰兒放爐上燒」嚇壞

整理房間翻出彩券「一刮發現中300萬」　夫妻因為一原因獎金飛了

同時腳踏兩條船！男勒死同居女友「屍體塞冰箱」　幾小時後娶別人

28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「肉體交流」超滿足：愛到要爆炸

23歲啃老男「一次娶2嫩妻」！　三人行婚姻全靠父母養

俄下個目標重鎮！巴赫姆特「慘被包圍數周」　放話4月奪城

美韓3月將展開自由護盾聯合軍演　北韓外務省猛烈開嗆

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

28歲男和氣球談戀愛　每晚同床「肉體交流」超滿足：愛到要爆炸

23歲啃老男「一次娶2嫩妻」！　三人行婚姻全靠父母養

俄下個目標重鎮！巴赫姆特「慘被包圍數周」　放話4月奪城

美韓3月將展開自由護盾聯合軍演　北韓外務省猛烈開嗆

跑步機扭傷腿！11歲男童突然出現「詭異紫斑」　食肉菌感染身亡

男屍「爆頭半裸」詭坐路中央！　疑撞車拋飛車外後遇二次車禍

模仿耶穌「禁食40天」　非洲牧師25天後器官衰竭喪命

烏克蘭寸土不讓　澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

長腿偽娘現蹤！中年大叔穿性感黑絲襪、高跟鞋　只為滿足變態淫慾

美地鐵「死亡拖行」　狗狗牽繩夾在列車門！男遭扯下鐵軌慘亡

理財周刊／四大類股　還有蒙塵明珠

補班日放晴後變天！下周「驟降10度」轉濕涼　最冷時段出爐

快訊／曾仁和受傷來不及復出　吳哲源替補經典賽中華隊

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

美台創新合作！全台首見輕量、耐高溫3D列印快拆噴頭　大幅降低成本

阿Ben簽的是「空白勞報單」！公開宋逸民私訊...心寒：要我串供偽造嗎？

新加坡藝術家黃意會舉辦個展《繪境》　港區藝術中心展出

破偏鄉國小紀錄！三和走讀學堂參力全國機器人大賽　勇奪3大獎

被爆贈子5千萬豪宅金源不明　林明溱斥抹黑：總價2281萬...貸款6成

竇智孔花6位數收藏長頸鹿標本！　曝老婆貼心叮嚀：帶快樂回家就好

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

專家：金正恩殺家人成性「金與正恐成下一個」！

布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　家屬痛苦發聲

單身男家樂福隨機塞「分手吧」紙條

影片曝！　他入獄13天被「鎖冰櫃」凍到死

美史上最高齡總統　80歲拜登健康檢查結果出爐

約會該男人付錢　深田詠美道歉又炎上

研究：陰莖勃起平均長度增24％

業餘俱樂部氣球鬧失蹤！疑遭美軍F-22擊落

外媒曝特斯拉Model 3進行大改版　售價更親民

和尚「吞吐洋腸」誇張影片曝！廟方認了

通膨壓力持續、Fed官員放鷹 美股收黑

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

索羅斯：習近平勢必失敗　中國強權夢難實現

更多熱門

相關新聞

狗狗牽繩夾車門！男遭地鐵列車「死亡拖行」

狗狗牽繩夾車門！男遭地鐵列車「死亡拖行」

美國維吉尼亞州50歲男子賴利（Harold Riley）周三（15日）下午命喪電車鐵軌。事發當時，他牽著愛犬Daisy準備下車，但狗狗還在車廂裡，車門卻已經關閉，牽繩被夾住的狀態下列車出發，導致賴利直接被拖行捲入軌道，傷勢過重死亡。

間諜氣球幕後黑手！日媒：習近平的神祕部隊

間諜氣球幕後黑手！日媒：習近平的神祕部隊

健身妹揮拳對戰變態男　驚險逃性侵

健身妹揮拳對戰變態男　驚險逃性侵

Bing聊天機器人瘋狂示愛　作家嚇到失眠

Bing聊天機器人瘋狂示愛　作家嚇到失眠

美空軍停飛這款飛機　沒修好尾翼恐掉落

美空軍停飛這款飛機　沒修好尾翼恐掉落

關鍵字：

食肉菌Jesse BrownA型鏈球菌佛州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

Kimberley「激吻親密照」曝光！

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

國小男童遊北市動物園落水影片曝

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面