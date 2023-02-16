陸委會開放港澳旅客自由行　張善政：桃市已規劃套裝行程

▲針對陸委會宣布即將開放港澳自由行政策，桃園市長張善政今天指出，這是非常利多資訊，桃市已規劃有套裝行程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對陸委會宣布本月20日起將開放港澳旅客自由行，桃園市長張善政今（16）日受訪時表示，我覺得開放陸客自由行來台灣，不只是桃園，對於台灣整個旅遊，都是個非常利多的資訊，桃園市不只針對陸客，對本地遊客都有規劃中的套裝行程。

張善政今天上午出席位於蘆竹區的「樂芽潤米庇護工場開幕」活動，會後接受媒體聯訪，媒體提問陸委會宣布本月20日要開放港澳旅客自由行，針對這部分市府看法，蔡政府說600萬來台旅客中，有100萬是陸客，有沒有期待陸客來刺激桃園觀光產業？

張善政指出，我覺得開放陸客自由行來台灣，不只是桃園，對於台灣整個旅遊，都是非常利多的資訊。不只是現在開放，上任以後，市府觀旅局已經在做各種不同的套裝行程規劃，不只針對陸客，過年期間大家也看到，有很多台灣各地來的遊客都到桃園旅遊，10天春節連假有超過100萬人次旅客，所以我們不只針對陸客，對本地遊客都有套裝行程在規劃中。

此外，媒體也針對陸委會同意上海官員來台北參與燈會閉幕活動，這是蔣萬安上任後的第一個城市交流，桃園有沒有兩岸城市交流規劃？張善政強調，桃園市好幾年前就已與對岸東莞市簽訂為姊妹市，如果我們政策開放的話，我們對於推動兩岸的城市交流會更加把勁。