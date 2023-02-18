八德運動中心天花板震塌！監察院終於要查了　卻要求張善政說明

▲桃園八德國民運動中心5樓羽球場天花板在台東918地震後大面積掉落。（圖／翻攝自臉書／賴香伶）

記者趙蔡州／綜合報導

台東2022年9月18日發生規模6.8強震，當時桃園市的最大震度只有3級，卻造成八德運動中心天花板坍塌，遭外界質疑是豆腐渣工程。如今，監察院發函要求桃園市政府說明，不過詢問的對象卻是現任市長張善政團隊，讓媒體人黃揚明忍不住嘲諷，「前市府完成的責任呢？」

▲八德運動中心天花板崩塌，監院要發函要張善政團隊說明。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

媒體人黃揚明17日在臉書貼出監察院的信函，表示八德運動中心事件，監察院終於發函給桃園市政府要調查了，將於3月24日約詢市府官員，點名現任市長張善政（或指派他人）率領相關主管及承辦人員到監院接受詢問，讓他忍不住諷刺「溫馨，選前動都不動，選後約詢新市府團隊，前市府完成的責任呢？」

針對監察院約談張善政團隊，國民黨桃園市議員詹江村表示，鄭文燦時代的工程出包，請張善政市長出席說明，厲害了監察院。國民黨桃園市議員凌濤則說，包含八德運動中心在內的北景雲計畫，從招標、得標、決標、驗收、監造都是鄭市府一手主導，認為時任市長鄭文燦必須負起全責，盡速向監察院主動說明。