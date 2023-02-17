「龍舟天菜」墜洞身亡！張善政慰問家屬　承諾協助完成遺願

▲桃園市長張善政今天下午前往大愛殯儀館慰問陳俞安家屬，承諾會幫忙完成遺願，讓小朋友能在桃園有地方練習。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對前亞運龍舟國手陳俞安昨（16）日清晨不幸墜落深坑意外致死案，桃園市長張善政今天下午臨時改變行程至殯儀館慰問家屬，並致贈10萬元慰問金，張善政承諾會協助完成遺願，讓他曾帶領的小朋友不要再到這麼遠地方練習，日後在桃園繼續有人帶領這群小朋友練習與參加比賽，市府會花心思幫忙照顧，讓他沒有遺憾，讓他在天上看得到；陳媽媽強調，家人會幫忙兒子完成心願，也感謝張市長慰問。

張善政今天下午3時許在體育局長許彥輝、社會局長陳寶民與新聞處長羅處東陪同下，臨時增加行程到中壢大愛殯儀館慰問陳俞安家屬，並到陳俞安靈堂上香致意，除慰問家屬外並致贈10萬元慰問金。

▲桃園市長張善政今天下午前往大愛殯儀館慰問陳俞安家屬，陳媽媽出示一張全國龍舟協會來函，說兒子入選亞運龍舟培訓選手，希望他在天上看得到。（圖／陳媽媽提供）

張善政向陳媽媽說：「陳俞安一定會希望，他帶領的這群練划龍舟小朋友，後面可以有人可以繼續帶領他們訓練、比賽甚至得勝，我們會再花心思去看這群小朋友的後續照顧，我們會找人繼續帶下去，讓他沒有遺憾，這是我們想表達的一點。」

陳媽媽則說，會繼續幫助兒子完成想要做的事情，兒子往生後，家人會幫他完成心願，希望他能看得到。

▲桃園市長張善政針對家屬提出質疑，受訪時一一提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於這起意外事件，張善政表示：「市府會去了解這個施工現場維安是不是都符合規定，到目前為止看到的資料是應該符合規定，但市府仍會繼續深入一些細節去了解；其次，我們請社會局會隨時看我們的這些家屬，如果有任何需要協助地方，我們都會主動來協助；最後就會特別去注意，桃園市的運動環境，因為他昨天一早是要帶一群小朋友到淡水去練習划龍舟，那桃園是不是可以有更好的運動設施，讓桃園的朋友在練習比賽時，可以就近在桃園就可以有這些場地練習，不要這麼辛苦到外地去。雖然與他死因沒有直接關係，但我想如果他天上有知，會希望看到我們做這些後續的措施與作為。」

此外，家屬有提到，工地現場圍籬燈光昏暗，可能導致意外發生，市府有沒有檢討空間？張善政強調：「當地環境的照明原來就是這個狀況，在施工圍籬的警示燈，我們有調出錄影帶，當時警示燈是正常運作的，我們維持所有道路的明亮度是基本要求，如果說道路明亮度，在什麼地方有欠缺之處，市府會再去補強，桃園是非常大的城市，有些偏僻的地方很難維持，雖然這處地點未必那麼偏僻，我們在照明度改善上面，會再去看有沒有改善空間。」

另外，家屬質疑，圍籬只是擺放並沒有固定，這部分有沒有改進空間？張善政表示：「這個要查施工規範，施工規範是怎麼規定的，如果都有做到的話，應該就是如此，以施工廠商角度來說，應該都做到了，但如果施工規範還不夠完整，這就是另一個層次問題，在施工規範檢討改進上面再去下功夫，這也是可以再檢討部分，所以分2個層次，一個是廠商的層次，一個是規範的層次。」