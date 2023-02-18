延攬金曲歌王謝宇威任客家文化基金會董事　張善政人事新亮點

▲曾獲第15屆金曲獎最佳客語演唱人獎的謝宇威，即將出任桃園市客家文化基金會董事。（圖／翻攝自謝宇威臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政上任後，近來針對桃園市府以外事業單位與基金會進行人事換血，其中市府客家事務局捐助成立的桃園市客家文化基金會將大幅改組，多位來自藝文界優秀客家人才，包括曾獲金曲獎最佳客語歌手獎的謝宇威、前「看見・齊柏林基金會」營運長李儒林、沈春池文教基金會副秘書長范姜泰基，以及媒體人陳曉卿等人均入列。

據桃園市客家文化基金會組織章程規定，董事長由市長張善政兼任，執行長則是市府客家局長林昭賢兼任，最新一屆董監事名單近日將公布。市府指出，桃園是全台客家人最多城市，粗估桃園市有超過90萬客家人，張善政對如何讓客家文化基金會發揮更顯著功能，以傳承深耕客家語言文化，進而繁榮桃園客庄產業，一直有高度使命感，上任後歷經2個月徵詢，終於敲定董事名單。

即將出任客家文化基金會董事的金曲歌王謝宇威，多次入圍金曲獎歌手與專輯獎項，甚至多次在戲劇中擔綱演出，藝文界或是一般大眾對於謝宇威相信都不陌生，至於謝宇威的父親則是桃園新屋知名畫家謝孝德，也是客家文化界的重量級人物。

另一位準董事李儒林在媒體界服務超過25年，曾任客家電視台台長，2019年應已故金馬導演齊柏林家人之邀，接下「看見・齊柏林基金會」營運長一職，協助在新北市淡水成立齊柏林空間，透過策展、演講與影片製作，積極推廣認識台灣生態與環保相關議題活動。

▲馬前總統時期曾擔任過總統府發言人的范姜泰基，已被鎖定成為桃園市客家文化基金會要職。（圖／翻攝自范姜泰基臉書）

前總統馬英九時期曾擔任總統府發言人的范姜泰基則是另一亮點，范姜泰基於2016年後淡出政壇，以演員身份轉戰戲劇界，近幾年在舞台劇、電視劇與電影作品相當多，包括「我們與惡的距離」、「國際橋牌社2」與「茶金」等膾炙人口台劇中，都能看到范姜泰基精彩演出；近年還拿到台藝大表演藝術研究所學位，豐富扎實藝術表演工作經驗，勢必對客家文化推廣有極大助益。

客家文化基金會副執行長則由長年關心客家議題媒體人陳曉卿出任，陳曉卿也是客家人，在媒體界服務超過17年，曾在飛碟電台、華視、民視、公視任職，擔任記者期間對客家議題與推廣客語著著墨許多，對於客家文化延續、擴展有深入觀察，擔任媒體期間採訪過各行各業傑出客家人，包括已故文學家鍾肇政、客家歌手謝宇威、劉劭希等人；陳曉卿也有台大經濟研究所碩士學位，也曾在台灣經濟研究院擔任公關與助理研究員，學經歷完整。陳曉卿還曾擔任過2014年連勝文競選台北市長時發言人。

張善政對於打造一支高度專業的桃園團隊有非常強烈企圖心，堅持找到對的人，才能在相應的位置上發揮最大的功效，包括擔任公共工程體檢委員會總顧問李鴻源、桃捷董事長沈志藏、工策會執行長杜紫軍、原住民族發展基金會董事孫大川與客家文化基金會的人事佈局可以看到張善政的用心。