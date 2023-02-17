張善政青年發言人邱繼泰宣布參選2024立委　梁為超擔任總幹事

▲邱繼泰宣布以「青力親為」為選戰主軸與目標。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2024立委選戰，桃園市長張善政競選期間的青年發言人之一邱繼泰，17日宣布參選桃園市第6選區立委，並由市議員梁為超擔任其競選總幹事。邱繼泰的叔叔、現任桃園市議長邱奕勝表示，邱繼泰擔任其服務處秘書，投入為民服務工作多年，年紀輕，雖沒知名度，但會以其在地方服務的力量，遵照國民黨的競選機制，爭取提名，贏得勝選。

桃園市立委選舉第6選區為(八德、大溪、中壢12里、復興)，該區現任立委為無黨籍的趙正宇，挾持著國民黨在去年九合一大選，贏回桃園，去年市長選戰中，力挺張善政的議長邱奕勝，在取得邱姓宗親支持下，推出姪子邱繼泰參選該區立委。

邱繼泰由議長叔叔邱奕勝陪同，特地在八德區召開參選立委記者會，選區內的黨籍市議員，包括：國民黨團總召梁為超、市議員楊朝偉、朱珍瑤、李柏坊、吳嘉和、葉明月，還有無黨籍黨團總召李家興、市議員謝美英、段樹文，前八德市長張春松、何正森、邱姓宗親會理事長、前議員邱垂境、棒球國手郭李建夫、還有去年選舉期間被喻為“戰神”的新黨市議員參選人游智彬，選區內地方里長等600多人到場相挺，場面熱絡。

邱奕勝議長指出，桃園要進步、市政要安定，除了要有傑出議員、認真里長在地方基層積極服務外，更需要一位能夠代表基層民意的立法委員為民發聲，讓中央地方得以連線，服務無死角、建設更迅速。

邱繼泰宣布參選2024立委，以「青力親為」為選戰主軸與目標。「青力」代表服務的力量，面對挑戰、無畏艱難、勇往直前；「親為」是其問政態度，腳踏實地、認真樸實、以市民為先，而參選不僅代表青年要承擔責任，更是要勇於改革，替鄉親爭取福利與建設。

邱繼泰說，參選立委就是要讓中央、市府、議會連成一線，讓幸福美好的生活得以實現，讓「台灣安定」、「人民安心GO TAIwan / 顧台灣（台語）」並強調，「一個人走得快，不如一群人走得遠」，懇請大家全力支持，進入國會，將展現問政新「泰」度，讓年輕的監督力量開創新未來。