上海團行程保密到家！藍綠議員都質疑　蔣萬安：與陸委會的共識

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

上海市台辦副主任李驍東18日率團來台參訪「2023台灣燈會」，進行為期3天的台北市政參訪與台灣燈會行程，但參訪團3天行程保密到家，第1天行程宛如「躲貓貓」，使民進黨北市議員質疑「是不是有見不得人地方」，自家國民黨議員也認為沒必要不公開。對此，台北市長蔣萬安19日表示，這是與陸委會之間的共識。

蔣萬安19日下午出席2023台北客家春慶祈福，會後被問及上海行程神秘遭藍、綠議員罵翻一事，蔣萬安表示，基本上就是跟陸委會有共識，以「低調」、「單純」、「安全」為原則，這就是一個城市的交流，相關行程安排依照此原則進行。

媒體再度追問為什麼不公開？蔣萬安仍表示，這些行程其實都經過陸委會核准，「我想我們也都有共識，照這樣的原則來進行，謝謝。」之後便快步上車離去。

上海團18日上午抵達松山機場，但當天相關行程讓全數媒體等待落空；民進黨台北市議員陳怡君表示，蔣萬安聲稱上海團到台北是一個「低調單純安全」的行程，問題是低調到「人不見了」，且竟然利用公開行程來調虎離山，其中必定有鬼，更讓媒體第四權及民代都無法來做監督，根本就是一個「不單純也不安全」的行程。

國民黨台北市議員王欣儀則說，上海團來訪行程是經過陸委會批准，城市之間互動參訪交流都是光明正大的事，沒有什麼不可告人的事情，像是賞燈會這種若有大批媒體聚集圍堵，恐怕影響民眾賞燈權益，造成困擾與不便，所以市府可以在徵得訪客同意情況下，讓部分不會影響民眾交流行程，提供給媒體採訪，這樣就可以兼顧。