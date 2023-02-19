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上海團3天訪台！兩岸春暖花開？　李驍東喊期待：兩邊一起努力

▲▼上海市台辦副主任李驍東赴台北市立聯合醫院仁愛院區做PCR。（圖／記者陳煥丞攝）

▲上海市台辦副主任李驍東赴台北市立聯合醫院仁愛院區做PCR。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

上海市台辦副主任李驍東18日率團來台參訪「2023台灣燈會」，進行為期3天的台北市政參訪與台灣燈會行程，但參訪團3天行程保密到家。李驍東一行人於19日下午參訪北市府共創行動辦公室，被問到是否認為兩岸氛圍春暖花開？李驍東表示，一定要兩邊一起努力，「我們期待。」

上海團受到台北市政府邀請，18日上午於松山機場抵台進行為期3天的行程，但18日原訂晚間8時到上海燈區，卻宛如「躲貓貓」般提前3小時、傍晚先賞燈。

到了19日上午，李驍東一行人原定早上8時30分到聯合醫院仁愛院區做PCR，但遲遲到早上9時12分左右才到達。被問及昨日燈會看得是否開心？李驍東僅表示「謝謝」。媒體追問昨晚有無吃到宵夜等問題，李驍東反問「你說呢？」至於20日將與台北市長蔣萬安聊什麼議題，李驍東並未回應。

▲▼上海市台辦副主任李驍東赴台北市政府共創行動辦公室。（圖／記者袁茵攝）

▲上海市台辦副主任李驍東赴台北市政府共創行動辦公室。（圖／記者袁茵攝）

李驍東一行人原定下午2時參訪台北市政府位於B1的共創行動辦公室，原本應為大數據中心，但北市今臨時改為此處，雙方進行約30分鐘的簡單交流；而上海團遲至下午3時才抵達現場，面對媒體詢問午餐牛肉麵是否好吃、明天與蔣萬安見面內容，以及是否認為兩岸氛圍春暖花開？李驍東一行人皆未回應。

不過，當交流結束後，李驍東離開時向媒體微微鞠躬，主動向媒體們表示，「你們很辛苦，謝謝，這兩天給大家添很多麻煩，謝謝。」被問到是否認為台北市長蔣萬安與他刻意避開行程，兩人沒有一起參觀燈會？李驍東回應，「這個聽台北市政府的，謝謝。」

媒體追問，是否認為兩岸氛圍春暖花開？李驍東聽聞問題後笑答，「哈哈哈哈，我們是期待，因為也不可能透過我這樣一個工作團體，就一定會有個很大的變化，一定是要兩邊一起來努力，我們期待，謝謝。」

▲▼上海市台辦副主任李驍東參訪台北市政府共創行動辦公室（圖／記者袁茵攝）

▲▼上海市台辦副主任李驍東參訪台北市政府共創行動辦公室（圖／記者袁茵攝）

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