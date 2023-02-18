上海訪問團抵台！　蔣萬安：依規定低調單純安全原則進行

記者崔至雲／台北報導

應台北市府邀請，大陸上海市台辦訪問團今（18）日上午抵達台北松山機場，這是疫情後首次有大陸現任官員來台，上海市台辦副主任李驍東一行6人除了會走訪台灣燈會外，也預計參訪北流、北藝等，此行備受關注，台北市長蔣萬安今表示，這次行程都依照中央陸委會的規定，以低調、單純、安全原則來進行。

▲蔣萬安與饒慶鈴出席「心想釋成 好釋逗陣來」鳳梨釋迦公益記者會。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安稍早出席「心想釋成 好釋逗陣來」鳳梨釋迦公益記者會，媒體問到，李驍東一行人來台，但統獨團體在松山機場外聚集，雙方一度發生口角，大批警力戒備，蔣萬安回應，這次邀請所有在台灣燈會有設展城市代表團來參訪，包括日本、韓國、菲律賓還有馬紹爾等都有組團前來，大家一起共襄盛舉，上海團也非常歡迎。

媒體問到，傳出週一蔣萬安將與上海團見面？是否有預期聊什麼？蔣萬安說，這次跟其他國際有設展的城市一樣提出邀請，如果時間許可會親自接見。媒體追問，是否商談雙北論壇？蔣萬安強調，這次行程安排都會依照中央陸委會的規定，以低調、單純、安全的原則來進行。

媒體問，是否擔心大陸團在聊天時技術性的聊到兩岸一家親？蔣萬安再重申，行程都經過中央的核准，就是一場城市交流，主要交流的議題就是觀光、旅遊、藝術發展的議題，就是邀請他們參觀燈會的城市交流。