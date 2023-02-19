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李驍東訪市府、蔣萬安在外跑行程　北市：1個月前就擬定

▲▼上海市台辦副主任李驍東參訪台北市政府共創行動辦公室（圖／記者袁茵攝）

▲上海市台辦副主任李驍東參訪台北市政府共創行動辦公室（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

上海市台辦副主任李驍東18日率團來台參訪「2023台灣燈會」，進行為期3天的台北市政參訪與台灣燈會行程。李驍東一行人於19日下午參訪北市府共創行動辦公室，據了解，市府方還提供哈肯舖鳳梨酥招待；會後由台北市政府發言人羅旺哲轉述，上海團是來了解北市府將於3月舉辦的智慧城市展，希望未來能有更多訪賓到此參觀。

李驍東一行人原定下午2時參訪台北市政府位於B1的共創行動辦公室，原本應為大數據中心，但北市今臨時改為此處，雙方進行約30分鐘的簡單交流；而上海團遲至下午3時才抵達現場，面對媒體詢問午餐牛肉麵是否好吃、明天與蔣萬安見面內容，以及是否認為兩岸氛圍春暖花開？李驍東一行人皆未回應。

上海團於下午3時42分離開共創行動辦公室，據了解，過程中市府方還以哈肯舖鳳梨酥作為台灣土產招待；而李驍東離開時向媒體微微鞠躬，主動向媒體們表示，「你們很辛苦，謝謝，這兩天給大家添很多麻煩，謝謝。」被問到是否認為台北市長蔣萬安與他刻意避開行程，兩人沒有一起參觀燈會？李驍東回應，「這個聽台北市政府的，謝謝。」

媒體追問，是否認為兩岸氛圍春暖花開？李驍東聽聞問題後笑答，「哈哈哈哈，我們是期待，因為也不可能透過我這樣一個工作團體，就一定會有個很大的變化，一定是要兩邊一起來努力，我們期待，謝謝。」

▲▼台北市政府發言人羅旺哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人羅旺哲。（圖／記者袁茵攝）

羅旺哲則於會後轉述，此次上海團到市府地下一樓共創辦公室，主要是了解市府將於3月舉辦的智慧城市展，接下來可能會跟各界進行交流，而這個共創空間為北市府首創，並將公共空間裝飾起來，並搭配智慧元素在內，希望未來能有更多訪賓到此參觀。

至於訪團來北市府，但台北市長蔣萬安卻還在外面跑行程，是否為刻意避開？羅旺哲回應，蔣萬安行程是照既定安排，上個月就已經擬定了，今天上海訪問團特別來市府看共創空間，市府方面由副秘書長王秋冬、資訊局副局長來陪同。

媒體追問，明天蔣萬安將與上海團碰面，會不會將不公開行程改為公開？羅旺哲僅說，蔣萬安如果有空的話，都會來做安排，相關行程都依循陸委會低調、單純、安全原則進行安排，公開透明也是他們現在在做的事。

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