雲嘉南賞鳥自行車小旅行首發　遊客大讚不虛此行！

▲雲嘉南管理處與台南市生態保育學會，19日舉辦雲嘉南賞鳥自行車小旅行首場活動，參加人員稱讚不虛此行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局雲嘉南管理處與台南市生態保育學會，為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊，19日舉辦雲嘉南賞鳥自行車小旅行首場活動。

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哇！我看到黑面琵鷺了！來自高雄參加雲嘉南賞鳥小旅行的小朋友，19日在台南學甲濕地生態園區，親眼目睹黑面琵鷺，興奮的叫起來，有的遊客還是第1次看到黑面琵鷺，感到相當振奮。

全球瀕臨絕種的「鳥界嬌客」黑面琵鷺來臺度冬，已經達到最高潮的數量2000多隻棲息在台南地區，交通部觀光局雲嘉南管理處與台南市生態保育學會，為推動「黑面琵鷺」親子教學及生態觀光旅遊，19日舉辦雲嘉南賞鳥自行車小旅行首場活動，由亞虎空神腳踏車隊隊長林世勇、雲嘉南管理處處長陳煜川領騎，帶領來自高雄、屏東、台南等地區遊客騎著自行車，自南鯤鯓代天府出發沿著急水溪畔的自行車道，輕鬆慢遊到學甲濕地生態園區的賞鳥亭，觀賞已經長出繁殖羽毛的黑面琵鷺，還有高蹺鴴、黑腹燕鷗、裡海燕鷗、小白鷺等鳥類。

台南市生態保育學會理事長邱仁武、總幹事蔡振賢與副總幹事黃永豐等多位賞鳥達人協助導覽解說，讓參與的親子遊客，了解學甲濕地成立由來以及黑面琵鷺等鳥類棲息的情形，並且推薦遊客至鄰近的北門遊客中心、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、學甲蜀葵花、老塘湖藝術村進行午後半日遊的遊程。許多遊客不但是第一次造訪學甲濕地，而且也是第一次以騎乘自行車方式慢遊賞鳥，都感到相當高興參加人員稱讚不虛此行，希望2024年再來台南賞鳥。

雲嘉南管理處表示，3月4日及3月19日還有七股頂山賞鳥亭、北門井子腳鹽田等2場慢遊小旅行都歡迎大家踴躍報名參加(請電洽0928749922)，未來也會持續規劃生態永續遊程，介紹雲嘉南濱海豐富的鳥類及濕地生態。更多雲嘉南風景區景點資訊及活動訊息可至「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。