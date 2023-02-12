日本JOTC「教育旅行部會」　踩線雲嘉南環境教育旅行景點

▲雲嘉南管理處邀請日本JOTC「教育旅行部會」，踩線雲嘉南環境教育旅行景點，爭取日本各學校來台辦理修學旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局為積極爭取日本高中學校來台辦理修學旅行，邀請該部會部會長、副部會長率會員各社人員、日本修學旅行協會、全國修學旅行研究協會等負責人員，11日來台進行疫後台灣教育旅行研修考察，以實際體驗我國安全、安心的教育旅行接待環境，吸引2023下半年及2024年日本各學校來台辦理修學旅行。

日本旅行業協會（JATA）為促進日本民眾海外旅遊，成立JOTC（促進協議會），並於2020年特別設立「教育旅行部會」，會員為各旅行社負責教育旅行的人員所組成。

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交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處爭取考察團12日到訪結合SDGs（聯合國永續發展目標）推廣永續旅遊、入選全球百大綠色旅遊目的地永續故事獎、「亞太永續行動獎」金獎及「台灣永續行動獎」銅獎等國際級獎項肯定的井仔腳瓦盤鹽田，井仔腳瓦盤鹽田呈現從一級產業轉型成二級產業的文創商品，進而成為三級旅遊服務產業的過程，不僅創造地方就業，更具備社區環境教育與文化導覽解說。

考察團率隊團長日本旅行業協會福田敘久教育旅行部部會長表示，對於台灣已有200多年歷史的製鹽業景觀及業者創造的文創商品印象深刻，深具推薦給日本教育旅行團體來台參訪之潛力。

本次日方考察團搭乘高鐵由南向北，體驗我國安心、安全的教育旅行接待環境，雲嘉南管理處也協助安排參訪十鼓仁糖文創園區及國立故宮博物院南部院區，希望透過雲嘉南特有之古老瓦盤鹽田遺址，以及故宮南院的文藝展覽與國寶，與日方共同建立深度文化、生態保育、永續觀光以及教育解說之意見交流，強化日方對台教育旅行的信心，創造台日教育研修交流之新亮點。更多雲嘉南風景區景點資訊及活動訊息可至雲嘉南管理處官網（https://swcoast-nsa.travel/）或「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。