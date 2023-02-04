2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動　歡迎騎腳踏車慢遊觀賞黑琵

▲2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動，雲嘉南濱海國家風景區管理處歡迎大家騎腳踏車慢遊體驗觀賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，4日宣布利用春季期間舉辦3場次「2023黑面琵鷺慢遊小旅行活動」，以騎乘腳踏車慢遊方式，觀賞鳥類及濕地生態、深入社區小旅行，歡迎大家報名體驗。

雲管處長陳煜川表示，為推動「國際明星鳥」黑面琵鷺等鳥類的生態保育工作，加強落實生態保育往下扎根等訴求，決定以騎乘腳踏車慢遊方式，觀賞鳥類及濕地生態、深入社區小旅行，分3條路線走訪學甲濕地生態園區、七股頂山賞鳥亭濕地、北門井子腳鹽田濕地，進而以生態旅遊帶動雲嘉南地區的觀光旅遊發展。

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陳煜川說，規劃的3條小旅行慢遊路線，除了有風景宜人的自行車道，沿途還可以觀賞到黑面琵鷺、彩鷸、灰胸秧雞等保育鳥種，以及及黑腹燕鷗、小白鷺、中白鷺、高蹺鴴、中杓鷸、赤足鷸、鷹斑、紅冠水雞、小濱鷸、磯鷸、東方環頸鴴、夜鷺等上百種鳥類。

陳煜川表示，每場次名額40人，【第1場次】至2月15日截止、【第2場次】至2月28日截止、【第3場次】至3月15日截止。報名方式：填寫報名表以電子信箱a7821187@ms62.hinet.net或以0928749922加Line邱仁武報名及確認。

【第1場次】時間：112年2月19日【星期日】地點：上午9：00南鯤鯓代天府→台17線五王橋→防汛道路→自行車道→學甲濕地賞黑琵→防汛道路→南鯤鯓代天府【來回約6.5公里】；【第2場次】時間：112年3月4日【星期6】地點：上午9：00七股遊客中心→七股鹽山→頂山賞鳥亭賞黑琵→七股遊客中心【來回約4公里】；【第3場次】時間：112年3月19日【星期日】地點：上午9：00北門遊客中心（觀賞黑腹燕鷗紀錄影片）→自行車道→井子腳瓦盤鹽田賞黑腹燕鷗→北門遊客中心【來回約5.6公里】。