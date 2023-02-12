開學前一天出遊注意！　雲嘉南部分地區「空汙亮紅燈」

▲今天嘉義、台南有部分地區空品測站量紅燈。（圖／翻攝環保署空品監測站）

記者楊惠琪／台北報導

開學前最後放假日，不少家庭把握最後假期出遊，但環保署空品監測網指出，今（12）日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，整體擴散條件較差，汙染物易累積。環保署提醒雲嘉南地區，所有族群應減少在戶外活動，中部及高屏地區敏感族群也應減少戶外劇烈活動。

根據環保署空品監測網資料，今天中午全台7處測站亮「紅色警戒」、16處達到「橘色提醒」等級，其中又以台南新營、台南麻豆、嘉義新港、台南安南、嘉義朴子等地空汙品質最差。

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依監測資料及氣象局今天上午10時氣象資料顯示，12日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，污染物易累積；西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署空品監測網指出，今天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及金門為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級，午後風速增強，空品將逐漸好轉；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署空品監測網說，明天（13日）上午環境風場為東南風，西半部地區位於背風面，擴散條件差，污染物易累積；下午起鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，環境風場轉為東北風，迎風面地區擴散條件好轉，南部地區位下風處，污染物仍易累積；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級，清晨至上午竹苗以北短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。