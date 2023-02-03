加碼台中！自行車零件大廠速聯宣布再斥百億元　潭子蓋全新廠房

▲加碼台中！自行車零件大廠速聯宣布再斥百億元，在台中潭子蓋全新廠房，速聯今日前往拜訪台中市政府。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

自行車零件大廠愛爾蘭商速聯集團是全球第二大自行車零件供應商，目前在台中有4廠區，分別為台灣分公司總部(神岡)、亞洲開發中心(西屯)、豐洲一廠與二。集團宣布將再斥資百億元，於台中潭子區整合並打造全新廠區，今日速聯前亞洲區總經理高禩翔偕同現任全球製造部門副總Jeffrey Winterkorn、亞洲區製造總監Joao Pires、亞洲區總經理陳鴻毅等人拜會台中市長盧秀燕。

▲速聯在台中已有4個廠房，將於潭子再蓋一個全新廠房。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕表示，速聯的前亞洲區總經理高禩翔，是她上任後第一位經發局長，相信在他的協助下，速聯與市府溝通將十分暢通，市府也會全力協助。

此外，盧秀燕提到，集團目前4個據點中3個在神岡，大部分員工是在地人，潭子區與神岡區距離很近，而台中YouBike前30分鐘免費由市府補助，目前有逾1200站點，以重要轉運點、公共人潮多的地方優先設置，若集團願意建議可於整合後的新廠房附近設置站點，鼓勵員工運用大眾交通工具、節能減碳。

速聯集團目前在台員工數達4065人，全球製造部門副總Jeffrey Winterkorn表示，未來將把在台中各地的廠房廠區整合至潭子新廠房並設置研發中心，在台中整合並向全世界擴展製造中心，集團對台中區位地理條件、上下游成熟供應鏈及人才素質等整體投資環境有信心，斥資約100億元建設潭子新廠房。