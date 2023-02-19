2024初選傳採現任優先　徐巧芯喊「會做自己的選擇」：國民黨真是我家嗎？

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024選戰，多名國民黨青壯世代議員有意轉戰立委，掀起「世代交替」聲浪。不過，如今傳出藍營初選擬採現任優先，讓國民黨台北市議員徐巧芯感嘆，這等於在外打拚的人回到家直接被家暴，「我真的不禁懷疑⋯⋯這裡真的是我的家嗎？」並直言如果制度真的是如此無理不公，「我會做出屬於自己的選擇。」

根據《中時電子報》報導，有知情人士透露，面對這次立委初選，若有具非立委身分的民選公職身分者想挑戰現任立委，要先看雙方民調是否可通過具勝選實力的「防磚」門檻，如果都通過，那黨中央會優先提名現任立委。

徐巧芯表示，今天是從政以來最傷心的一天，自己真的很努力了，說過很多次，對於參加立委選舉，她只是想要一場公平的初選。也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象。

徐巧芯感嘆，或許有些人只要在背後利用「關係」，去搞出一套專屬自己的「制度」，在真正的政治戰場什麼都不用做，只要坐享其成，就可以把自己的官位做到老、做到死；而年輕一輩的，明明在外面不斷戰鬥到片體鱗傷，從來沒想過要放棄，拿下敵方首級、打下一座座城池，但最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著。

徐巧芯表示，自己真的不知道該說什麼了，如果等到制度確定，她會做出屬於自己的選擇，也忍不住問國民黨，她的所有努力，真的這麼刺眼嗎？