色情網站跳警告！統計80%未成年「堅定按下我已成年」看片

▲觀看色情網站示意圖，圖與本文無關。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

成功大學針對性進行調查研究，發現超過一半的台灣人從14歲開始估看色情影片，最小的在幼兒園或國小就開始搜尋相關資訊。另外，台灣青年民主協會表示，有近8成的未成年人，在瀏覽色情影片時會堅定的按下「我已成年」的選項觀看。

台灣青年民主協會日前發文表示，成功大學去年針對性進行調查研究，研究遍及45國，總共超過8萬2000人受訪，台灣也有 2685人透過問卷參與調查。而且，台灣的研究參與者中有四分之三是異性戀、5％是同志、11％是雙性戀，可見調查的對象相當多元。

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台灣青年民主協會指出，研究中「觀看色情影片」與「性關係」等兩議題，有超過一半的台灣人從14歲開始觀看色情影片。對此，本次計劃的共同主持人林宗瑩表示，「青春期青少年對於性與關係仍處於懵懂的探索階段，在觀看未經保護的色情影片刊物時，可能受到影片內容影響而產生偏差的性觀念。」

台灣青年民主協會表示，他們2021年進行問券調查，回收3024份問券後發現，有47.9%的人，在幼兒園或小學就搜尋色情影片或資訊，更有近8成未滿18歲的人，在瀏覽色情影片時會堅定的按下「我已成年」的選項。

台灣青年民主協會表示，性是人類的基本所需，但《性平法》上路將近20年的今日，許多家庭或學校卻仍對性的議題「能跳過就跳過」。在問卷中，有新竹女中的女學生提到，第一次接觸色情影片是「國小的時候，表哥和表姐來家裡玩，有幾位表哥用電腦搜尋情色遊戲，大家一起玩，玩到一半爸爸突然進到房間，表哥們趕快關閉網頁」，這種又好奇又怕被抓包的過程，成為多數台灣人接觸「性」的回憶。