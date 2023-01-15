留宿前女友家　嘉義男在客廳指交舌吻她13歲妹！衝動下場曝

▲嘉義19歲男子舌吻、指交前女友的13歲親妹，前女友一家發現後不願和解，希望他能坐牢。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義陳姓男子到前女友家留宿時，在客廳對前女友僅13歲的妹妹舌吻、指交，被前女友一家發現後告上警局。一審法官依對於未滿14歲之女子為性交罪，判陳男1年6月徒刑。陳男再上訴，法官審酌陳男犯案時年僅19歲，讓他緩刑5年，並賠償妹妹8萬元，全案還可上訴。

判決指出，陳男和女友分手後，仍偶而會到前女友住處過夜。去年1月16日晚間陳男又去留宿，和前女友的13歲妹妹同睡客廳，凌晨時分陳男突然性欲高漲，在沒違反妹妹的意願下，陳男先將手伸進妹妹衣褲撫摸胸部、屁股等處，再對她舌吻並吸吮胸口，用手指性交1次，事後前女友一家發現此事，報警處理。

法官審理，認為陳男不顧妹妹未成年而對她性交，確實不應該，審酌陳男犯案時年僅19歲，自制力較為不足，犯後也坦承犯行，但迄今仍未取得被害家屬諒解，且家屬也表達希望陳男入監服刑，依他對於未滿14歲之女子為性交，處1年6月徒刑。

陳男再上訴到台南高分院，法官考量他尚年輕，犯後態度良好，若入監服刑，恐會斷絕他的社會連結，對陳男人格、未來社會適應無益，判他緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並賠償妹妹8萬元，全案還可上訴。