2歲女童「遭鎖轎車內」拍窗哭喊　媽媽回來嚇傻

▲2歲女童被獨自留在車內，路人發現急忙報警處理。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、趙蔡州／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉有民眾7日上午9點多在永興路二段發現，有一名2歲女童被鎖在路邊的轎車內，不斷拍打車窗並喊著要找媽媽，趕緊報警找尋女童的家屬。女童的34歲張姓母親解釋，她在旁邊的公司上班，因為找不到人幫忙照顧女兒，才會把女兒獨自留在車內。

宜蘭有民眾7日上午9點多行經冬山鄉永興路二段時，聽見路邊一輛黑色轎車不斷傳出拍打的聲音，靠近一看發現車內竟關著一位約2歲大的女童，哽咽地不斷喊著要找媽媽，語氣中包含恐慌又無助的情緒，讓人聽了十分心疼，由於擔心女童可能會發生危險，立刻打電話報警。

▲消防隊確認女童的狀況。（圖／記者游芳男翻攝）

警消趕到後，發現女童被放置在嬰兒座椅上，雖然車主有打開窗戶讓空氣流通，獨自留在車內仍有安全顧慮，遂立刻聯繫車主（張女）到場處置。張女收到通知後，從附近的公司趕到現場既傻眼又尷尬，趕緊把女兒從車內抱出安撫，被員警詢問為何要把孩子留在車內，才吞吞吐吐的解釋原因。

原來張女與女童的爸爸都要工作，加上婆婆受傷不能幫忙顧孩子，又不放心交給陌生的保母照顧，實在沒有辦法才會把女童留在車內，離開前有準備水及打開車窗通風。

▲女童被張女放置在車內的安全座椅上。（圖／記者游芳男翻攝）

警方表示，張女把2歲女兒單獨留置車內，已違反道路交通管理處罰條例第31條規定，開出3千元罰緩，並依兒童及少年權利與福利保障法，通報縣府社會處處置。

宜蘭社會處調查，張女為安心即時上工計畫對象，目前已派人聯繫張女的雇主，若張女有需要，可以將女童帶往工作場所，避免孩童無人照顧。