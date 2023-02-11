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社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥約國中少女公園石椅交疊！賠50萬求和解　事後賴帳下場慘了

▲士兵（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲職業軍人與國中少女發生性行為，慘遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中陳姓職業軍人（目前已退伍）與國中少女小花（化名）交往，孰料，陳男竟與小花2度到公園的石椅上發生性行為，又在小花住處發生1次性行為，還曾要求小花傳送私密照，之後被小花父親發現提告，陳男以50萬與小花父親達成和解，但事後卻沒給錢，法官審理後判他有期徒刑3年6月。

陳男在2021年4月間在臉書上認識了案發時13歲的小花，兩人後來發展成情侶關係，他在同年5月到8月間，3度與小花發生性行為，其中2次是在公園草坪的石椅上，另外1次是在小花的住家。陳男又在8月的某日，傳臉書訊息表示「我想看」，誘使小花拍攝私密照給他，後來他與小花的行為遭小花父親發現，而被提告。

陳男供稱，表示自己知道小花未滿16歲，但不知道她未滿14歲。法官調查，小花與陳男發生前2次性行為時，小花僅有13歲，但距離14歲只相隔2個月，且小花也曾向陳男表示自己14歲，所以陳男誤認小花已滿14歲並非不可能。

法官認為，陳男罔顧小花尚屬身心發育未臻成熟之少女，與她進行3次性行為，還誘使對方拍下不雅照，且他雖與小花父親以50萬達成和解，但事後卻遲遲未付錢，因此依3次現役軍人犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交、引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，共判處陳男有期徒刑3年6月，全案還可上訴。

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