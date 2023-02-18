全台13座「模擬射擊訓練靶場」　林右昌：實戰訓練是警察重點

▲內政部長林右昌前往警專視察情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

內政部長林右昌18日前往警察專科學校，視察情境模擬射擊訓練靶場，並實地瞭解警察人員系統化手槍實彈訓練。林右昌表示，「警械使用條例」修法後，警械使用時機的情境訓練及案例檢討，是警察實戰訓練的重點，情境模擬靶場的訓練內容員警反應良好。

林右昌表示，蔡總統及行政院全力支持警察，陸續核撥專款建置常年訓練設施，且核定「警政科技躍升方案」及「精進警察科技偵查設備及人才培訓計畫」等多項設備與訓練方案，由警政署積極充實警察執勤裝備。

全國警察機關已建置13處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」及7處「智慧XR警勤訓練系統」等現代化訓練設施，有別於過往固定訓練的模式。

林右昌指出，警政署不斷依據實務案例拍攝模擬影片，藉由數位化教學還原執法現場情境，透過180度及300度寬視野螢幕的方式模擬寫實，幫助第一線執勤員警建立面對各種執勤情境的空間臨場感，訓練執勤正確移位防護、警戒及用槍時機。

▲警政署在全台建置13座情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警政署表示，為充實員警攜行裝備，積極推動「精進員警執勤安全方案」，汰換採購新式鋼質警棍及增購拋射式電擊器，現場也由技術教官示範說明，警方執勤時透過警棍及電擊器的交互運用，為員警創造更有利且安全的執法空間。

林部長聽取示範說明後表示，警政署已重新檢討108年函頒的「員警執勤之警力數編配及應勤裝備攜行原則」，就所需資源依重要性、必要性及可行性，區分急迫、後續及長期需求，積極規劃購置裝備，並循序全面提升警察執勤的安全。

林右昌最後強調，警察工作有別於一般公務人員，是一種勤務負擔重、危險程度高的職業，更需要長時間輪班執勤，政府會一直做警察同仁的堅強後盾，期勉警察同仁要堅守治安崗位，為社會創造更安定、人民更安居樂業的環境。