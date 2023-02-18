　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台13座「模擬射擊訓練靶場」　林右昌：實戰訓練是警察重點

▲▼內政部長林右昌前往警專視察情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲內政部長林右昌前往警專視察情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

內政部長林右昌18日前往警察專科學校，視察情境模擬射擊訓練靶場，並實地瞭解警察人員系統化手槍實彈訓練。林右昌表示，「警械使用條例」修法後，警械使用時機的情境訓練及案例檢討，是警察實戰訓練的重點，情境模擬靶場的訓練內容員警反應良好。

林右昌表示，蔡總統及行政院全力支持警察，陸續核撥專款建置常年訓練設施，且核定「警政科技躍升方案」及「精進警察科技偵查設備及人才培訓計畫」等多項設備與訓練方案，由警政署積極充實警察執勤裝備。

全國警察機關已建置13處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」及7處「智慧XR警勤訓練系統」等現代化訓練設施，有別於過往固定訓練的模式。

林右昌指出，警政署不斷依據實務案例拍攝模擬影片，藉由數位化教學還原執法現場情境，透過180度及300度寬視野螢幕的方式模擬寫實，幫助第一線執勤員警建立面對各種執勤情境的空間臨場感，訓練執勤正確移位防護、警戒及用槍時機。

▲▼內政部長林右昌前往警專視察情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警政署在全台建置13座情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼內政部長林右昌前往警專視察情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

警政署表示，為充實員警攜行裝備，積極推動「精進員警執勤安全方案」，汰換採購新式鋼質警棍及增購拋射式電擊器，現場也由技術教官示範說明，警方執勤時透過警棍及電擊器的交互運用，為員警創造更有利且安全的執法空間。

林部長聽取示範說明後表示，警政署已重新檢討108年函頒的「員警執勤之警力數編配及應勤裝備攜行原則」，就所需資源依重要性、必要性及可行性，區分急迫、後續及長期需求，積極規劃購置裝備，並循序全面提升警察執勤的安全。

▲▼內政部長林右昌前往警專視察情境模擬射擊訓練靶場。（圖／記者邱中岳翻攝）

林右昌最後強調，警察工作有別於一般公務人員，是一種勤務負擔重、危險程度高的職業，更需要長時間輪班執勤，政府會一直做警察同仁的堅強後盾，期勉警察同仁要堅守治安崗位，為社會創造更安定、人民更安居樂業的環境。

ET快訊
快訊／「中國氣球」飄東引　鑑定結果出爐
快訊／台中爆男子墜落大衛橋　當場死亡
包庇違建戶弊案！新北市府拆除大隊長3人遭收押
美宣布中止打撈行動　打下的恐是365元氣球超糗
網紅闖《灌籃高手》平交道拍美照！　被轟爆道歉了
激省6萬！好市多「巨無霸1物」限時下殺　全場驚：搬不進家門
快訊／登錄名單出爐！林書豪登台第2戰　鋼鐵人拚首次2連勝
全球百大CEO薪資榜單曝光！蘋果執行長庫克僅排第10

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搶疫後商機！手搖飲進駐大賣場　升級賣餐食一次滿足

延攬金曲歌王謝宇威任客家文化基金會董事　張善政人事新亮點

鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金15萬

林明溱父子同時宣布不選2024立委　蔡培慧酸：應退選展現決心

全台13座「模擬射擊訓練靶場」　林右昌：實戰訓練是警察重點

歡迎體驗！桃園運動中心導入智慧科技　建置智能羽球系統

竹市爺奶有口福　竹市升級全口活動假牙補助

南警白河警分局後壁分駐所所長交接　所長胡家維具刑事長才

饒慶鈴率團赴北市桃園銷售鳳梨釋迦　為農民開拓銷量

建功高中擴校有望　高虹安啟動都市計畫變更

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

龍舟天菜墜14米坑亡！ 女友發文悲求監視畫面

B.A.P文鐘業唱跳《Anyone》超穩！　大國男兒飆《Mirotic》全場嗨應援

一大群薩摩耶寶寶衝出　他們回犬舍被熱情包圍

清境奔羊節睽違3年回歸　112隻羊合歡山公路衝刺

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖讓抬轎香燈腳讚親民

搶疫後商機！手搖飲進駐大賣場　升級賣餐食一次滿足

延攬金曲歌王謝宇威任客家文化基金會董事　張善政人事新亮點

鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金15萬

林明溱父子同時宣布不選2024立委　蔡培慧酸：應退選展現決心

全台13座「模擬射擊訓練靶場」　林右昌：實戰訓練是警察重點

歡迎體驗！桃園運動中心導入智慧科技　建置智能羽球系統

竹市爺奶有口福　竹市升級全口活動假牙補助

南警白河警分局後壁分駐所所長交接　所長胡家維具刑事長才

饒慶鈴率團赴北市桃園銷售鳳梨釋迦　為農民開拓銷量

建功高中擴校有望　高虹安啟動都市計畫變更

曹圭賢聽到下午兩點秒對朴載範喊「喔嗚～2PM」！全場秒懂　李起光笑趴

冬天空污警報頻傳！空淨機也亮紅燈　家電達人教你2步驟排除

快訊／「東引氣球」鑑定結果出爐　國軍首揭台海「空飄氣球」動態

性侵假釋犯石塊砸死女移工判無期...家屬跨海求償　法院判賠863萬

上班突被通知家裡有訪客　2寶媽查監控驚見「兒子正在被拐帶」

OL月薪28K「靠1招翻身」！買房買車狂炫富...網揭殘酷真相

郭彥均7歲愛女「甄選主持人」！　曝剛當爸就崩潰...這1點最可怕

快訊／台中驚傳男子墜大衛橋！　大里往霧峰方向交通管制

粉紅超跑急行軍！二度選在這裡休息　伸港福安宮準備好迎轎　

放水屋主「保麗龍造假」逃拆違建　新北市府拆除大隊長3人遭收押

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

地方熱門新聞

快儲水！「高雄3區」停水23小時

張善政青年發言人邱繼泰　宣布參選2024立委

首宗國民法官審理律師名單曝

陸男來台被電死獲國賠　高市府將上訴

林明溱父子宣布不參選2024立委

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

台中最長溜滑梯改礫石鋪面　民代砲轟

為基北北桃打先鋒　簡榮宗促成「汐止、基隆交流平台」

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

台南公布第19批酒駕累犯名單

男偷茶遭南警查獲送辦

石門草里漁港驛棧　觀海探訪山中茶園

TAINAN搖滾春天演唱會 索票秒殺

邱顯智提閒地運用　解決竹市就學問題

更多熱門

相關新聞

住宅三箭　難影響房價和租金

住宅三箭　難影響房價和租金

內政部長林右昌13日視察國家住宅及都市更新中心時，拋出「青年購屋積金」構想，表示政府將幫助努力儲蓄的青年購屋，在一定年所得收入、一定總價以內給予支持，然而此政策卻遭大批民眾認為「看得到吃不到」。

房貸補貼挨批撒幣！林右昌：高房價是慢性病　「未來會推政策」

房貸補貼挨批撒幣！林右昌：高房價是慢性病　「未來會推政策」

房貸補貼資格「限自用」　林右昌：不會補貼到房東

房貸補貼資格「限自用」　林右昌：不會補貼到房東

內政部拋房貸補貼今將拍板　行政院會後公布具體方案

內政部拋房貸補貼今將拍板　行政院會後公布具體方案

台灣搜救英雄返台！林右昌「致勇士們」信件全文曝

台灣搜救英雄返台！林右昌「致勇士們」信件全文曝

關鍵字：

靶場情境內政部長林右昌

讀者迴響

熱門新聞

酒店選妃驚見整排超凶的！老司機：這種才讚

「全壓00878」等於月收租9千　她喊划算！內行搖頭

快訊／知名作曲家自轟身亡！

7寶媽拚做人！第8胎竟「生出5胞胎」

陳宗彥18天就請辭！他搬2句電影台詞曝原因

富邦Costco卡「額度30萬元」身分曝光！全場驚

陳艾琳3歲女兒「被拒絕登機」只好回家！

白沙屯媽祖駐駕朝天宮！天公爐竄「火龍奇景」

即／PTT曝情報員真名　高挑美女下場曝

韓戀綜爆「成員染性病」還故意上床！

最後倖存者終身拒看電影《鐵達尼號》

抓到！「小芸有空嗎」頭貼撞上陳宗彥臉書貼文

資深女星喪夫獨居豪宅！2兒養大成明星卻不合…看破住老人院

4大超商補班優惠「1元喝美式、拿鐵」

蕾菈懷孕「激增到H罩杯」挺4月肚近照曝！

更多

最夯影音

更多
舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定

舅拿巧克力惡整外甥女　她被沾到看著手超淡定
連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

連晨翔《玩很大》突做1失誤舉動！　吳宗憲傻眼：你幹哪行的

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

男團VANNER打工維生！唱跳被讚爆　宋旻浩看哭了：讓我回頭審視自己

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

有「證」才能開車上山　她聽錯：看顏值放行？

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

白沙屯媽祖抵北港朝天宮！「三進三退」12萬人迎接

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面