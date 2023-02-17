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房貸補貼挨批撒幣！林右昌：高房價是慢性病　「未來會推相關政策」

▲▼0216行政院院會，內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部長林右昌。（資料照／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院會16日通過內政部提出「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，政策挨批是「大撒幣政策買票」，並未真正改變不合理的房價所得比。對此，內政部長林右昌17日澄清，這項政策並不是支持民眾買房，而是幫忙租屋族及繳房貸十分辛苦的中低薪民眾，高房價議題是慢性病，需要時間調養，會在之後推出相關政策，但三年疫情造成的影響是一場大病，需要立即根治。

政院昨指出，為因應央行4次升息，對中產階級帶來壓力、衝擊，政府規劃房貸補貼方案，提供每戶一次性3萬元支持，預估減輕55萬房貸戶負擔。

行政院長陳建仁17日率閣員至立院報告並備質詢，對於房貸補助政策挨批大撒幣，林右昌表示，大家非常關心相關政策，現在是疫情復甦階段，政策上考量群眾需不需要被幫忙、支持，政策重點在於優先照顧租屋族，因此擴大租屋補貼適用對象，也推動相關簡便措施，對於中低薪房貸族也推出支持政策，3年疫情期間辛苦，因此政策考量民眾需不需要幫忙。

對於媒體追問明年是否還有相關補助、無殼族有相對剝奪感。林右昌表示，沒這個問題，此次政策上優先照顧租屋族，剛剛也一直強調，現在是三年重大疫情之後階段，高房價議題是慢性病，需要時間處理跟調養，但三年疫情像是一場大病，需要立即根治，對於高房價議題已經擬定許多政策，會在之後一步一步推出，也會讓民眾有感。

對於內政部推估逾55萬戶民眾受惠，林右昌表示，根據相關資料勾稽，台北約有4萬戶民眾受惠、其他縣市則有51萬戶，整個政策推動的時候會透過申請方式，也讓銀行通知符合資格民眾，55萬戶沒問題。

對於外界質疑850萬的資格在台北買不到房、更有還現金於建商說法，林右昌澄清，這項政策並不是支持民眾買房，而是幫忙繳房貸十分辛苦的中低薪民眾，不要誤會，且政策是幫助民眾，跟建商一點都沒關係。

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