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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部拋房貸補貼今將拍板　行政院會後公布具體方案

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部拋出住宅政策落實居住正義。（示意圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

為落實居住正義，內政部拋出住宅政策，除延續去年上路的擴大租金補貼專案外，還有青年購屋積金支持機制、自用住宅房貸補貼。行政院16日將召開院會，會中討論《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃》，而內政部將報告「落實居住正義政策精進方案」，今有望拍板並公布具體方案。

針對租金補貼2.0版，內政部長林右昌表示，將有四大重點，首先，推出隨到隨辦，以及舊戶不需重新申請即給予補貼，第二，未來申請者免附與房東的租屋資料，改善過去「看得到吃不到」的狀況；第三，放寬房屋適用範圍；第四，補貼日期提前至申請日，而不是原本的核定日；第五，納入「18歲以上」租屋族，讓大學生也能申請。

有關青年購屋積金支持機制，目標則是要讓有意購屋的年輕人，透過政府協助與自身努力儲蓄，在一定年限內存得購屋的第一桶金，至於是否將訂定排富條款，林右昌則表示，用「排富」詞彙不夠精準，政府的目標是希望在一定年所得收入、一定總價以內，不管是個人或家戶，民眾可得到政府的支持。

房貸補貼的部分，根據初步的規劃，補貼對象為已有貸款的人，而不是未來要買房的人，幫助一定年所得收入以內、所購房屋在一定總價內的民眾，不論個人或家戶都能得到政府支持，至於辦理門檻則待行政院會後公布。

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