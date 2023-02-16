房貸補貼資格「限自用」　林右昌：不會補貼到房東

▲行政院院會，內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部16日公布房貸補貼方案，從「原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬元）以下、其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下」估算，約是7成房貸。林右昌指出，一般核貸大概是7成左右，才據此做規劃；他強調，資格限制自用住宅，因此不會補貼到房東，「政策上會排除出租房子的房東」。

各界關注的房貸補貼方案，內政部16日在院會陳報「落實居住正義政策精進方案」報告；其中，《中產以下自用住宅貸款戶支持方案》的申請條件訂為家戶所得120萬以下、自住且原始核貸金額台北市850萬元（總價約1200萬元）以下、其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下，每戶一次性補助3萬。

針對外界擔心房貸補貼會補到房東，有公平性問題，林右昌強調，「這個政策不會補到房東」，因有家戶所得限制、有房屋總價限制；另外，也必須是自用住宅，政策上會排除出租房子的房東。

林右昌說，一開始報告就強調，不會適用到購買高房價的民眾，也不會補助到出租房子的房東，都會被排除，也不會鼓勵未來要買房的人，政策重點是針對現在有房貸、中低薪的族群。

林右昌強調，政策的目標在於支持、照顧中低薪的房貸族，至於買在那裡不是重點。雙北房價比較高的部分，我們是以整個住宅的房價還有所得中位數做推估，這樣可以照顧到一些真正需要照顧的人，也不會補貼到房價買得很高的人，社會會有疑慮。這是大家非常重視的公平性、正義性的課題，定在這樣的範圍標的內，基本上是針對中產以下的民眾，做一些條件的設定。

至於家戶所得120萬以下是如何訂出？林右昌說，最重要還是思考到大家的認知，也就是所得太高的話，政策上還是必須要取一個平衡，「因此切在120萬家戶所得，基本上是取一個平衡」。