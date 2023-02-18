丟棄陳時中砂畫像？　何志偉曝「立院調查報告」：已證明我清白

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹宜庭／台北報導

前內政部部長徐國勇主持政論節目時，曝光民進黨立委何志偉去年將前衛福部長陳時中砂畫像，放置於立法院走廊的監視器畫面，引發各界譁然。民進黨立委何志偉18日表示，立院調查報告今日出爐並已還他清白，雖然這不會是最後一次的抹黑，但他會繼續捍衛全體國民的個資保護，讓監視器不會成為恐怖的「監視武器」。

何志偉在臉書上發文表示，對於從選舉至今的紛擾，他要向各位說聲「感恩」，尤其是在跑基層時，每一個對他說加油的議員、里長、支持者，謝謝大家在這段時間的信任與支持，這些信任是他每天的能量。

何志偉指出，「立院調查報告證明我的清白」，放置畫像的地方是公共區域，同時也是「藝術走廊」，絕非垃圾棄置區，也絕對沒有丟畫的意圖，就只是藝術的呈現。自從被指控棄置畫開始，再到立法院監視器畫面被外流，他其實很困惑，因為他相信立法院的行政人員，以他們的專業與職業道德來說，不會做出把監視器影片外流的事情。

面對這次的事件，何志偉表示，這不是第一次也不會是最後一次的抹黑、潑髒水，他更不會是最後一個假新聞受害者，但他仍會一步一腳印的為民眾做事，捍衛全體國民的個資保護與保障，讓監視器不會成為恐怖的「監視武器」。

▼何志偉「丟沙畫」立法院調查報告出爐。（圖／翻攝自Facebook／何志偉）

