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社會 社會焦點 保障人權

紙杯女業務超車不慎撞分隔島　慘捲砂石車底亡...監視器畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市大同區民權西路、大龍街口，10日午間時分發生重大車禍，1名女騎士疑因超車不慎撞上台北橋頭的分隔島，人車摔倒後捲入旁邊的砂石車底，女騎士當場慘遭輾斃，警方獲報之後調閱監視器釐清案情。

警方調查，28歲的張姓女子，10日中午12時許騎車行經民權西路、大龍街口，疑因要超越砂石車，不慎撞上台北橋橋頭的分隔島，機車自摔倒地後捲入砂石車底，62歲的陳姓砂石車駕駛發現後立刻將車停下。

▲▼張姓女騎士超車不慎撞橋墩，捲砂石車底慘死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張姓女騎士（紅圈）超車不慎撞橋墩，捲砂石車底慘死。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓女騎士當場遭砂石車輾過身亡，警方到場後立刻通知家屬到場，家屬也由警方帶回製作筆錄，砂石車駕駛雖然沒有酒駕，仍被警方依過失致死罪帶回派出所偵訊。

砂石車駕駛表示，當天負責載送民生東路、復興北路工地上的工程運輸，準備載送廢材前往社子的的公司，沒想到竟然不慎輾過女騎士害身亡。

▲▼北市民權西路死亡車禍！28歲女騎士擦撞倒地　當場遭輾斃。（圖／記者邱中岳攝）

▲女騎士平時在行天宮附近上班，主要負責紙杯行銷業務工作，卻在路上遭遇橫禍。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，張姓女死者在新北市蘆洲區租房子，平常都騎車前往北市行天宮附近上班，主要從事紙杯行銷業務工作，但家屬表示，多天沒有與張女聯繫，不知當天是下班還是出門洽公。

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