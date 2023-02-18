慣竊闖空門「開車來載」　茶葉電視全都偷...還喝光10多瓶紀念酒

▲▼林姓男子闖入鳳山區被害人住家行竊，警方調閱監視器比對後將他逮捕，並起出古董刀具等大批贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名蕭姓老翁（72歲）1月底外出旅遊7天，返家後發現住家遭闖空門，辛苦收藏的古董刀劍、10多瓶紀念酒及液晶電視都被搬空，損失16萬餘元，讓他心痛報警求助。鳳山警方調監視器查出，鎖定一名林姓慣竊，警方發現他行竊時因物品太多，騎機車搬不完，竟還開車來載。最扯的是，林男落網時，10多瓶紀念酒已全部被他喝光。

鳳山分局成功派出所日前接獲蕭姓男子報案，指位於中山東路住處遭竊。蕭表示，自己1月31日外出，直到2月6日返家赫然發現住處大門遭打開，屋內遭翻箱倒櫃，現場凌亂不堪，氣得立刻報警。

蕭姓老翁，其實家中有許多收藏已久的珍寶，仔細清點過後發現，有紀念酒數10瓶、茶葉8罐、圓餅普洱茶半打、太極刀劍、紀念武士刀、液晶電視 1 台、電腦主機及螢幕1組、郵局存簿、印鑑及木化石等財物遭竊，共計損失約16萬9400元。

鳳山分局成功派出所獲報後，與偵查隊共同偵辦，擴大調閱近半個月監視器發現，竊賊於2日凌晨1時許闖入，因屋內物品種類太多，一次無法搬完，又於凌晨3時許，再開車來載走40吋液晶電視機，經畫面交叉比對後，才鎖定45歲的林姓男子涉有重嫌。

警方向臺灣高雄地方法院聲請搜索票，於15日下午3時許前往林男鳳山區的住處執行搜索，當場逮獲林男，並起出古董刀具、茶葉、木化石等大批贓物，帶回警局清點，讓警局頓時充滿古色古香的古董店。

經警方清點後，發現10多瓶的紀念酒不見，詢問林男，林聲稱，酒已全數喝光，但警方懷疑他將酒盜賣，警詢後依竊盜罪嫌將林移送法辦。

警方通知蕭姓老翁前來警局，他表示雖然紀念酒類遭喝光了，但慶幸的是，其他收藏的「寶貝們」都有找回，十分感激警方幫忙。全案詢後依竊盜罪嫌將林移送偵辦。