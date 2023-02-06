高雄女帶「金豬」參香求財運　紅衣男竟在神明眼下擄走它

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名鄭姓女子日前帶著存有1萬元的「金豬」撲滿，前往廟宇參香祈福，未料參香結束後，竟發現撲滿內的現金不翼而飛，氣得向警方報警。警方調監視畫面，循線查出是鄭姓男子所為，隔天在公園找到鄭男，但他早已將錢花光，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

▲鄭姓男子見金豬撲滿擺放在神明廳桌上，趁四下無人時，抱走金豬並挖空撲滿內現金。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，54歲的郭姓女子，3日上午11時許帶著存有現金約1萬元的「金豬」撲滿，前往前鎮區康和路上的一處廟宇參拜祈福，祈求新的一年能帶來財運，當參拜結束後，卻發現供奉在神桌上的「金豬」撲滿變輕了，查看後發現撲滿內的硬幣竟不翼而飛，當場氣炸報警處理。

前鎮警分局草衙派出所獲報後，擴大調閱監視器畫面調查，發現一名紅衣男子入廟參拜，未料參拜結束後，竟抱著供奉在神桌上的「金豬」撲滿到廟外角落，掏空撲滿內的硬幣，再若無其事，默默將「金豬」撲滿放回供桌上。

警方比對犯嫌離去時外貌身形後，查出鄭男（47歲）的身分，隔天（4日）在前鎮區崗山仔公園將他逮捕，鄭男到案後坦承行竊，他說沒錢吃飯又欠朋友錢，偷走「金豬」撲滿內的硬幣，錢已還債並花用殆盡。警詢後依刑法盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。