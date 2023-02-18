收割功勞、政見跳票　民進黨：林明溱的「政績」根本是惡夢

▲蔡培慧積極投入南投縣立委補選。（圖／蔡培慧競選總部提供）



記者陳家祥／台北報導

南投立委補選將在3月4日登場。針對國民黨抹黑民進黨參選人蔡培慧，民進黨副秘書長黃建嘉18日回擊，蔡培慧是魚池鄉的女兒，出外打拚，921地震發生時，立刻回家投入重建，從來沒有離開南投，反觀國民黨為了選舉，不只大肆抹黑、毀謗蔡培慧，更抹煞921重建的辛苦歷程，令人遺憾。

南投立委補選戰況火熱，國民黨17日在臉書質疑蔡培慧是空降的黨意立委，「選前南投人，選後不見人」，從頭到尾就是「黨意立委」，心中只有個人利益，沒有對鄉親的真心真意，酸民進黨不要把政治髒水潑進南投，這是對南投民主政治最大的侮辱。

對此，黃建嘉表示，國民黨一到選舉就拿蔡培慧在台北半工半讀到博士畢業，這個跟你我身邊許多南投子弟的平凡經驗來扣上「空降、搵豆油」帽子，非常離譜。此番言論根本無視南投在林明溱執政八年，人口嚴重減少、外移的事實，林明溱對此應該好好說明，過去執政如何讓南投人從51.4萬雪崩式驟減至47.9人萬，且短短八年竟然少了35,000人。

黃建嘉指出，蔡培慧擔任不分區立委及行政院中辦執行長期間，著重農村環境的建設，通過「偏鄉地區教育發展條例」讓資源匱乏的南投各級學校能用專案的方式來改善校園環境及增加專任師資，光是七個鄉鎮52所學校就通過85項校園建設，讓孩子有安全學習的教室與放心奔跑打球的運動場地。

此外，蔡培慧也了解南投有許多孩子投入體育運動訓練，因此積極爭取基層選手教育資源。反觀林明溱，為了阻擋蔡培慧爭取的國小禮堂修繕經費，竟然連縣府僅約20萬元的10%地方政府配合款都不願出，就連家長想發動募款自籌也被他拒絕。

黃建嘉強調，細看國民黨口中的林明溱的「政績」，更是南投鄉親的惡夢。第一，林明溱消極建設，積極收割別人政績，動工典禮一定參加，積極攬功他人政績，反觀提出的政見都是跳票居多，林明溱執政8年垃圾處理擺爛，還甩鍋怒嗆民眾「竹山的垃圾自己處理」。誇口開支票要蓋秀泰影城，跳票後又信口開河「要蓋國民運動中心」，實際上，林明溱從未向體育署提出申請，成為全台灣唯一沒有申請國民運動館計畫的縣市。

第二，林明溱確實為自己開源節流，「開源」拿民眾的政治獻金支付高薪給兒子，提醒林明溱恐已違反「政治獻金法」第27條第2款擬參選人之子女違反第5條規定收受政治獻金者的規範，林明溱「烏龍踅桌」的能力令人咋舌，讓南投人更羨慕有「林爸溱好」，不但能虛設職位送兒子進縣府當官，還能用選舉補助款買豪宅。而林明溱的數千萬豪宅跟市價比，便宜了數百萬，與建商間的好交情令人望塵莫及，的確是節流專家。

第三，林明溱提的產業園區儼然是南投人茶餘飯後的笑柄，竹山竹藝園區在縣長任內就已誇口要蓋，8年過去，連土地都還沒協調好，其他園區更是問題重重，就問林明溱

黃建嘉痛批，國民黨不要欺騙南投人了，林明溱跳票事蹟罄竹難書，詐騙氣球滿空飄，林明溱應該向南投鄉親誠懇說明，而不是把民眾的疑慮都當耳邊風。

▲民進黨副秘書長黃建嘉。（圖／民進黨提供）