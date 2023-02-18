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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委鄭麗文「槓電視台」挨告　赴警局應訊...喊：奉陪到底

記者邱中岳／台北報導

國民黨立委鄭麗文，在2022年12月間在臉書貼文，評論電視台有關佳德糕餅事件的報導，違反事實查驗原則，且還向NCC舉報，最後遭電視台提告，鄭麗文今(18)日上午9時30分準時前往北市中正一分局應訊。

▲▼立委鄭麗文被三立提告妨害名譽，在18日上午準時到分局應訊。（圖／記者邱中岳攝）

▲立委鄭麗文被三立提告妨害名譽，在18日上午準時到分局應訊。（圖／記者邱中岳攝）

鄭麗文指出，自己2022年12月在臉書上的貼文，指稱三立電視新聞台報導的一則，有關於中國大陸要求佳德鳳梨酥提供配比的新聞，嚴重違反事實查驗原則，並且向NCC通訊傳播委員會檢舉，但最後卻遭到三立電視台提告。

鄭麗文18日上午9時許，準時與其他國民黨立委現身北市警中正一分局外，並且拿起麥克風指稱「這是惡人先告狀」，想要向在野黨宣戰嗎？我們怎麼會畏戰，絕對奉陪到底，未來絕對更加認真監督三立。

鄭麗文秀出被三立電視台提告「妨害名譽」罪名的到案通知書，也指出，當時在網路上是一片罵聲，三立新聞下架了當天新聞，內容提到中國大陸企圖竊取鳳梨酥最高機密，但最後查證是為了符合WTO規範架構下必須填寫的內容。

▲▼立委鄭麗文被三立提告妨害名譽，在18日上午準時到分局應訊。（圖／記者邱中岳攝）

▲立委鄭麗文指出，「要求配方」跟「要求商業機密」不同。（圖／記者邱中岳攝）

其次，進口業者都沒有補件意願？但是卻只用政府提供的資料寫，最後也坦承錯誤做出更正，鄭麗文也說，許多食品業者前往補件，預估有7百多件已經申請通過補件資料，包括，奇美、馬祖酒廠等公司。且此規定在2021年3月，中國大陸就已經進行公布，鄭麗文認為到底是故意？還是不願意查證新聞報導？但認為帶風向、製造仇恨，就違背了人民期待。

提告的三立新聞台也派出記者前往現場，並當場提問鄭麗文，鄭麗文也表示，「要求配方」不能跟「要求商業機密」劃上等號，鄭麗文也質問沒有疑慮為何要改新聞標題？下架新聞？記者則不斷表示「沒有下架新聞」。

▲▼立委鄭麗文被三立提告妨害名譽，在18日上午準時到分局應訊。（圖／記者邱中岳攝）

事後鄭麗文也在9時許，在北市警中正一分局前開完記者會後，由其他國民黨立法委員陪同一起進入偵查隊製作筆錄。

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