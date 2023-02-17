被爆贈子5千萬豪宅金源不明　林明溱斥抹黑：總價2281萬...貸款6成

▲南投縣議員沈夙崢（右）去年於前南投縣長林明溱兒子的豪宅前召開記者會。（圖／資料照片，蔡培慧競總提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選腳步逼近，民進黨中央再開砲攻擊國民黨候選人林明溱為其子買的豪宅價值達5000萬，加上財產申報資料，總「身價」達7千萬，卻從未交代財產來源；林明溱今天發聲明澄清，該房總價僅2281萬元，且其中1500萬為貸款，其餘則以選舉補助款和其子出錢支付，直斥綠營抹黑造謠。

民進黨副秘書長黃建嘉16日指出，根據林明溱的財產申報，加上他為林儒彬買的5000萬豪宅，身價將近7000萬，絕對稱得上「南投大富翁」；但林至今都沒有清楚的交代他的買房金錢來源。

▲蔡培慧質疑林明溱兒子任不知新縣長特助何來鉅款購買豪宅。（圖／蔡培慧競總提供）

黃建嘉表示，根據《公務員財產申報法》，一定職等以上的公務員須按時財產申報，而林明溱於縣長任內曾任命其子林儒彬為不支薪，卻有專用公務停車位的「縣長特助」，縣府更發過上百篇為他宣傳的新聞稿，稱得上是縣府高官，但林儒彬卻從來沒有公布財產申報，質疑其為黑官。

綠營立委候選人蔡培慧昨天也在公開活動場合受訪提及，任何年輕人都想找到好工作、安居立業，所以她積極推社會住宅，目前已在埔里動工，但不只是南投鄉親都很好奇，做一份不支薪的工作怎麼有辦法買2500萬的豪宅？林明溱應該好好說清楚，其子是如何取得豪宅？

▲林明溱駁斥花費5000萬為兒買房。（圖／林明溱競總提供）

林明溱稍早於臉書粉專上PO文，指出該棟房子購買總價為2281萬元，有經過實價登錄，並非一次性全額購買，而其中有1500萬元是貸款，另750萬透過選舉補助款支付，其子再補貼不足金額；林明溱說，過去包含選縣長、立委的選舉補助款約1400萬元，金源非常清楚。

林明溱表示，自己一生工作50年、從政30多年，只買一棟房子安身立命，「不明白為何要被人這樣羞辱？」他解釋再多，民進黨卻是「選擇性聽覺」，甚至造謠說自己以5千萬買2棟房、還有7千萬身價等，痛批皆「子虛烏有」，要求綠營側翼、網軍不要再造謠抹黑。

林明溱反批，民進黨許多高官都購買上億豪宅，綠營人士卻無人批評，也不去過問對手蔡培慧口口聲聲說自己是南投人，人生第一棟房子卻買是在桃園市，再空降來南投選舉，「這樣叫深耕南投嗎？」他相信南投人眼睛雪亮，也非常有智慧，同時拜託選民3月4日投票支持。