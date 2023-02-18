獄中遇母喪「錢全被扣押」屏東執行分署急撤執行令　助他盡孝

▲屏東執行分署撤銷執命成全義務人最後孝道 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名男子因為行車超速、紅燈右轉、吊扣駕照期間開車上路等交通違規案件，累欠3萬元罰單未繳，案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行，分署發現他在獄中服刑，於是扣押他在屏東監獄的作業金與保管金近2萬元，所方正準備解交款項時，男子表示母親剛病故，希望能先返還扣押款項，讓他為母親辦理喪葬，執行分署才緊急撤銷扣押令。

分署受理後，發現他因另有其他刑案判決確定服刑中，遂依法核發執行命令扣押男子在屏東監獄的作業金與保管金近2萬元，所方正準備解交款項時，義務人來函，陳述母親剛病故，家中只剩他與母親相依為命，僅有他能為母親辦理喪葬事宜，希望分署能把扣押金額先返還伊用來支付母親的喪葬費用，往後再繳納所欠罰鍰。

信中寫滿人子對亡母最後的心意，執行官受理後旋即調閱義務人戶籍資料，查明義務人並無其他兄弟姐妹，書記官則至義務人原戶籍地現場訪查，其親戚亦表示義務人經濟狀況確實不佳，執行人員另與監所管理員聯繫確認義務人已辦理出監奔喪，經查明義務人所述屬實後，陳報分署長核可，分署遂迅速撤扣，俾便義務人能為其母親盡最後孝道。

另分署原本安排分署內的愛心社資助其部分喪葬費用，或代為轉介慈善團體，但屏東獄方則回應已安排慈善單位介入協助該位受刑人。

屏東分署表示，該件經審酌該名義務人之特殊情形而撤銷扣押，希望依法執行公權力時，亦能發揮執行有愛並體現公義無礙的核心理念與價值。義務人如滯欠稅款或各項罰單被移送到分署執行，但因為有刑案而入監服刑者，同時具有義務人與受刑人之身分，執行分署會扣押其在監獄的保管金或作業金以充抵欠款。

但考量受刑人須自費購買日用品等生活所必需，扣押命令中會通知監所要依照法務部的函示先酌留6000元，若有餘額再解繳，故案件並不會因為義務人入監而停止執行，如義務人服刑中但尚有不動產或其他財產權，分署亦會依法進行相關執行程序，以落實公法債權之實現並貫徹法秩序之維護。