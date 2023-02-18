檢察官「10年前想辦陳宗彥」！案遭簽結沒下文…法務部回應了

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立委陳琬惠17日爆料，行政院發言人陳宗彥11年前任職地方政府期間，與色情業者過從甚密，接受性招待，甚至指台南地檢署獲報介入偵辦，案子卻在2014年簽結，不了了之，要求法務部長蔡清祥應出面回應。對此，法務部傍晚回應，已指示高檢署了解原委。

陳琬惠17日踢爆，行政院發言人陳宗彥在擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾多次「不當接受業者性招待」，並協助業者喬事。另外，她也公布一分台南地檢署檢察官的簽呈，主旨是「陳宗彥、連恆及王孝瑋涉有違反貪污治罪條例的罪嫌，請准簽分他案續行偵辦。當否？請核示」。但陳琬惠說，這案後來沒有繼續辦下去。

▲行政院發言人陳宗彥捲入常態性召妓疑雲。（圖／記者陳家祥攝）

隨著事件發酵，法務部多名高級官員17日下午緊急召開閉門會議，會後以「法務部」名義發布消息指出，針對外界指稱台南地檢署處理個案，據報載為10年前左右的案件，獲悉後已請台灣高等檢察署盡速了解原委，釐清外界疑義，以昭公信。

陳宗彥下午出面說明，這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有一則報導經過查證」，並強調他在台南服務期間，從擔任市議員、到市府服務，「從未被檢調約談偵辦調查」，不過他晚間就以新內閣甫成立，不該因個人所涉過去事件而受到影響，因此向院長陳建仁提出辭呈。而陳建仁也隨即指派政務委員羅秉成回鍋暫代發言人一職。