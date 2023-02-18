陳宗彥18天就請辭！他搬台詞「敢動我的馬，就X你的狗」曝原因

▲民進黨主席賴清德、前行政院發言人陳宗彥。（圖／翻攝陳宗彥臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立委指行政院發言人陳宗彥被揭露，11年前多次接受業者性招待，於17日晚間決定請辭。對此，國民黨台北市議員游淑慧、青年團前總團長田方倫、台北市市議員李柏毅辦公室主任田方倫等人，紛紛PO出經典電影《五億探長雷洛傳》的台詞。

民眾黨立委陳琬惠17日踢爆，陳宗彥疑「常態性召妓」，還以陳宗彥跟酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖為證。其中，陳宗彥還在對話中詢問「小芸有空嗎？」、LINE大頭照與陳宗彥辦公室掛上的書法字畫相同，成為許多人質疑的關鍵。

然而，陳宗彥17日下午雖澄清是未經查證的報導，但晚間卻突然請辭，等於他上任僅18天，成為史上最短命的行政院發言人。

▲▼國民黨多人搬電影《五億探長雷洛傳》的經典台詞。（圖／翻攝臉書，下同）



事發後，游淑慧、謝克洋及田方倫等人，紛紛在臉書發文，文中都有「你敢動我的馬，我就幹你的狗」等兩句話，認為這次事件是民進黨內的派系鬥爭，因為賴系動了黃承國，陳宗彥才會被鉅細靡遺的爆料弄走。原來，這台詞是香港電影《五億探長雷洛傳》中，兩派人馬互相嗆聲的經典台詞。

電影中，飾演的主角雷洛的劉德華得罪警界大佬顏同，最後由長官陳統出面嗆聲保護，「你能護你的狗，我也就能疼我的馬」，但陳統仍想羞辱雷洛，甚至逼手下壓著雷洛爬胯下、請酒席道歉，讓陳統氣憤地大罵「住手！顏同，你敢動我的馬，我就幹你的狗」，並要求手下將陳統的人上銬，雙方這才停下口角。