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彰化防疫全國第一　王必勝、莊人祥明日拜會王惠美

▲彰化縣防疫記者會2022年10月3日最後一次直播。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣防疫記者會2022年10月3日最後一次直播。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

COVID-19疫苗彰化縣第一劑接種率均優於全國平均值，尤其是在65-74歲長者接種率居百萬人口縣市之冠，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、疾病管制署副署長莊人祥，將於明(18)日至縣府拜會縣長王惠美與縣府團隊並彼此分享疫苗接種策略，同時感謝縣府團隊在過去三年內防疫上的支持及付出。

衛生局表示自110年起媒合合約醫療院所開設COVID-19接種站，包含疫苗社區接種站1,144場、快打站118站、幼兒園入園接種69場、國小至高中校園1,050場、長照機構接種495場、職場辦理設站82場，共計2,958場次。

▲彰化施打疫苗全國第一。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣接種疫苗。

為服務民眾可隨時預約，自111年5月30日開始啟用「彰化縣醫療院所疫苗預約系統」，至今已開設29個期別共計43,332接種場次，提供民眾進行疫苗預約，目前累計已有139,622人次至系統預約，另因應數位資訊落差問題，民眾亦可透過電話至本縣251家合約醫療院所進行預約提供服務，醫療院所亦配合政策透過慢性病門診鼓勵民眾接種，以提高接種率，衛生所目前亦針對50歲以上未接種名冊啟動一對一催種。

▲彰化施打疫苗全國第一。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府團隊與合約醫療院所持續進行追加劑接種，關注高風險族群健康，衛生局提醒欲接種COVID-19疫苗民眾，可透過「彰化縣新冠肺炎疫苗接種預約系統」(預約網址： https://gov.tw/omc)預約，記得攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡(小黃卡)等相關證明文件至合約醫療院所完成接種，保護您我及家人健康。

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