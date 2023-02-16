-6°C萬人湧雍和宮！　燒香拜佛成陸年輕人「最新解壓方式」　　

記者蔡儀潔／北京報導

燒香拜佛過去被認為以年長者居多，但這股風潮如今席捲大陸年輕人圈子，甚至被認為是「最流行的解壓方式」，而這背後折射出後疫情時代的集體情緒。實地來到北京香火最旺的雍和宮，今（16）日早上8時許就湧入大批人潮，還有民眾表示自己不到8點就來了。

▲▼排隊要進入雍和宮燒香拜佛的民眾從宮外排到宮內。（圖／記者蔡儀潔攝）

從武漢醫生李文亮「吹哨」，再到2023年解除邊境封鎖，大陸走過了疫情封控的3年。官方數據顯示，2022年GDP增速為3%，遠低於5.5%的目標，凸顯嚴格的封控對市場經濟產生的影響。同時，阿里、美團等大公司揮刀裁員，20至24歲年輕人失業率超過20%，就業市場壓力巨大。

焦慮情緒籠罩在年輕人當中，而寺廟卻成為了新的發洩出口。雍和宮作為北京最大的藏傳佛教寺院，香火鼎盛，在疫情解禁後，今年1月1日恢復開放，每天接待人數為6萬人。

▲香客有序進場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者16日早上8時許抵達雍和宮，氣溫來到零下6攝氏度，但寒冷的天氣並沒有澆滅信眾的虔诚心，還沒入內就見到門口大排長龍，隊伍超過100公尺。排在隊伍前方的民眾表示，自己不到8點就來了；另一對情侶則打趣說，「想起以前排核酸（PCR）的時候...。」

▲跪拜的香客。（圖／記者蔡儀潔攝）

雍和宮分為東、中、西三路，共有五進院落，門口會免費贈香，走進後發現，每個殿內都有香客跪在蒲團上，恭敬而虔誠地傾訴自己的心願，還有遊客一手舉著香、一手拉著行李箱地四處奔走。

人潮最多的當屬「法物流通處」，此處主要向信眾提供法物、法器、佛像等多種佛教用品，購買後可以到開光殿，由僧人進行誦經儀式加持，其中最有名的是「香灰手串」。根據相關介紹， 該手串是將香灰加入琉璃中，經高溫焠鍊後形成五彩琉璃串。

在3個「法物流通處」外，均能見到裡三層外三層的人龍，當中多數是年輕男女。安保人員向記者表示，排隊至少2個小時，晚點人潮還會更多。

▲法物流通處外的排隊人龍。（圖／記者蔡儀潔攝）

在龐大需求下，衍生出代跑腿求手串、線上「隔著螢幕」還願等業務。淘寶平台顯示，雍和宮代請手串價格落在300至400元（人民幣，下同，約新台幣1300元至1800元），其中一家標榜常駐的店家更推出「直播」服務來吸客，月成交單超過600個。

在小紅書等社群平台上，亦可見大量燒香攻略，多以各省市知名寺廟為主，例如杭州靈隱寺、上海龍華寺等。

為何年輕人流行起燒香？這與大環境下的群體情緒密切相關。受全球經濟下行、疫情封控等因素疫情下，年輕人不安全感上升。統計數據顯示，2022年報考大陸2023國家公務員考試的人數突破250萬，增加50萬人，年增率達25%，創近十年新高。

許多年輕人表示，去寺廟上香能釋放焦慮，並將許願這個模式作為一種安慰劑，同時也是一種積極的心理暗示。

另外，許多寺廟未走向商業化，民眾進入無需購買門票，進門就可點香拜拜，對比起KTV、桌遊、網咖等娛樂方式，經濟成本更低，且燒香本身亦帶有儀式感，正好貼合當下年輕人的行為愛好方式。

一名民眾的感嘆似乎能做出深刻總結，「在充滿不確性的時代下，不管是老年人還是年輕人，可能都希望得到佑護吧。」不過，亦有一部分人無法認同燒香緩解焦慮的行為，認為應用科學的方式來面對。