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快訊／白沙屯媽祖停駕彰化縣府　香燈腳狂問「她」人咧

記者陳俊宏／綜合報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖9天8夜進香之旅，今天（14日）進入第三天，早上7時52分停駕彰化縣政府。不過，不少觀看線上直播的香燈腳狂問，彰化縣長王惠美人咧？原來她剛先去接駕，約7分鐘後回到縣府獻花。

▼「粉紅超跑」停駕彰化縣政府。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

快訊／白沙屯媽祖停駕彰化縣府　香燈腳狂問「她」人咧？（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

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許多香燈腳替王惠美說話，「王惠美剛剛有跟著走」、「縣長去接駕...又走一段路！回來沒？」大約7時59分，王回到縣府獻花參拜。白沙屯媽祖今早來到彰化縣彰化市，行經金馬路、中山路等。

快訊／白沙屯媽祖停駕彰化縣府　香燈腳狂問「她」人咧？（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▲▼王惠美先去接駕，之後回到縣府獻花參拜。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

快訊／白沙屯媽祖停駕彰化縣府　香燈腳狂問「她」人咧？（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

而早在前一天，王惠美已預先備好香案歡迎媽祖到來，並開放廣場及中庭給香燈腳休息。有信眾說，去年打3劑疫苗才可進入，今年疫情鬆綁，沒有規定，感謝縣府提供這麼好的地方休息。

白沙屯媽祖今年往北港進香期程，2月12日凌晨1時25分出發，第一晚駐駕台中清水，第二晚駐駕大肚，2月17日到達北港朝天宮，深夜11時40分進火，2月20日下午4時回宮，全程9天8夜，比去年增加1天。而今年去程有6天，對比去年只有2天半，香燈腳腳力負擔舒緩許多；但今年回程只有64小時，對信眾耐力將有一番考驗。

▼彰化縣府擠滿信徒。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

快訊／白沙屯媽祖停駕彰化縣府　香燈腳狂問「她」人咧？（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

▼王惠美歡迎白沙屯媽祖到來。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美歡迎白沙屯媽祖到來。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美歡迎白沙屯媽祖到來。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼王惠美前一天就備好鮮花素果，歡迎白沙屯媽祖到來。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美歡迎白沙屯媽祖到來。（圖／記者唐詠絮攝）

▼白沙屯媽祖進香第三天即時轉播。

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